Foto: Rekviēms Latvijas muižām. 40 gadu darba augļi apkopoti unikālā enciklopēdijā

Arī cilvēki no malas nav skopojušies ar dažādiem šaubu vai nopēluma vārdiem, sakot, ka šāds darbs nav amatiera, bet akadēmiķu lauciņš, turklāt viens pats to nemaz nevar izdarīt, ir nepieciešama vesela profesionāļu komanda utt. Taču, tā kā Vitolds Mašnovskis pēc dabas ir spītīgs un neatlaidīgs, turklāt arī perfekcionists, šādas nievas viņš diži vērā nav ņēmis. "Amatieris nezina, ka viņš viens to nevar izdarīt, bet ņem un izdara!" viņš smejoties saka.

Lūgts raksturot Latvijas muižu šī brīža situāciju, viņš saka, ka pieklājīgā valodā to nemaz nav iespējams izdarīt – jāpāriet uz nenormatīvo leksiku, taču tādu viņš nelieto. No 2000 muižām apskatāmas un rādāmas ir vien dažas, ap 4%. Tas ir arī iemesls, kāpēc savu veikumu viņš dēvē par "rekviēmu muižām". Situācija ir bezcerīga, turklāt, gadu desmitiem maļoties cauri dažāda veida informācijai un skatot piemērus savām acīm, viņš arī neredz iespēju, kā varētu situāciju vērst par labu. Viens no degradējošiem faktoriem ir cilvēku neesamība Latvijas reģionos. "Mēs esam dienām braukuši un neesam redzējuši cilvēkus. Piemēram, Latgale ir tukša, izmiruši ir veseli ciemi!" Otrs ļoti būtisks aspekts ir "treknie gadi" un tiem sekojošā ekonomiskā krīze. "Bankas burtiski spieda uzņēmējus ņemt kredītus. Pagāja gadi, sākās krīze, kas turpinās vēl aizvien, un bankas teica: "Draugs mīļais, pienācis laiks dot naudu atpakaļ." Bet naudas ta nav! Kas notika? Viena daļa pat aizbēga uz ārzemēm un pameta savus īpašumus likteņa varā. Bieži vien pagastos pat nezina, kam tagad muiža pieder. Bankas man ir jautājušas, vai es nevaru līdzēt kādu pārdot," atklāj Vitolds Mašnovskis.

Taču, neskatoties uz neizbēgamo Latvijas vācu kultūras liecību bojāeju, ir arī ārkārtīgi pozitīvi izņēmumi. Tādus entuziastus muižu pētnieks sauc par "vienkārši gaišiem cilvēkiem". Viņi katrs savu iemeslu dēļ uzdrošinās un atdzīvina teju vai graustus. Kā dažus labos piemērus viņš min Liepupes muižu ("Konfekte!"), Bīriņu muižu, Berķenes muižu un Abgunstes muižu. "Esmu tiešām sajūsmināts, ka atrodas cilvēki, kuri grib un var!"

Un tieši cilvēki ir viens no iemesliem, kāpēc Vitolds Mašnovskis brien līdz zodam nātrēs un meklē sadauzītu ķieģeļu čupas, kā viņa ekspedīcijas mēdz dēvēt daži skeptiķi. "Es esmu sastapis pasakainus cilvēkus. Trūcīgi, bet kas tie par cilvēkiem! Māja brūk kopā, bet puķu dārzs kā no ārzemju glancētajiem žurnāliem. Mājās vienmēr pārbraucu ar jaunu tonusu. Turklāt muižas vienmēr atrodas skaistās vietās – apkārt pauguri, ūdeņi, meži. Tā ir bauda un azarts vienlaikus!"

Un kā nu ne – azarts šajā kungā, kurš, kā pats saka, pagājušogad nosvinēja "skumju jubileju" – 75, šķiet, spraucas ārā no visām porām. Ne velti 1985. gadā kopā ar draugu vecā žigulī viņš šķērsoja Pamiru, Tjanšanu un Karakuma tuksnesi, 34 dienās nobraucot 14 500 kilometrus un iegūstot PSRS sporta meistara titulu autotūrismā.

Vaicāts, cik ilgi grasās gulēt uz lauriem un kā tiks organizēta pārējā enciklopēdijas materiāla iegūšana, Vitolds Mašnovskis atbild skaidri un gaiši – savā humora pilnajā stilā: "Ja viss ies, kā vajadzētu, tad kopumā būs kādi četri pieci sējumi, bet tas atkarīgs no materiālu daudzuma, ko vēl samedīšu klāt. Mēs noteikti turpināsim strādāt! Vienīgais, kas var mani pārtraukt, – man var nepietikt laika." (smejas)

