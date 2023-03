'Gaismas pilī' būs Lielie lasīšanas svētki

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 18. martā notiks lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022" svinīgs noslēguma pasākums – Lielie lasīšanas svētki, portālu "Delfi" informē LNB pārstāve Anna Muhka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lieli lasīšanas svētki notiks 18. martā no pulksten 12 līdz 15. Svētkus vadīs TV personība Māris Grigalis, bet skanīgus muzikālus priekšnesumus sarūpēs "Brāļi Grīnbergi".

Lielo lasīšanas svētku tiešraide būs skatāma LNB "YouTube" kanālā un "Facebook" lapā.

Kā vēsta Muhka, 2022. gada "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" kolekciju veidoja 33 grāmatas no 10 izdevniecībām – "Zvaigzne ABC", "liels un mazs", "Latvijas Mediji", "Jāņa Rozes apgāds", "Mansards", "Iddea", "Orbīta", "Omnia mea", "Aminori" un "Pētergailis". Atzītāko grāmatu vidū ir seši aizraujoši oriģinālliteratūras izdevumi un deviņi tulkojumi. Lasītāju visaugstāko novērtējumu saņēmuši jau iemīļoti rakstnieki un arī debitanti, par ko ir īpašs prieks, jo atgriezeniskā saite no lasītājiem motivē jaunradei un iedvesmo. Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, to tematika ir gan mūsdienīgi aktuāla, gan pieskaras tādām mūžīgām tēmām kā dzīvība un nāve, atbildība par saviem tuvākajiem un apkārtējo vidi, sadzīvošana un pieaugšana, tautas dzīvesziņa un mitoloģija.

Kā atgādina LNB pārstāve, programmas uzdevums visus šos gadus ir nemainīgs: palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošināt piekļuvi nesen izdotām, daudzveidīgām grāmatām un ar pozitīviem stimuliem rosināt lasītāju kopienas veidošanos un komunicēšanu kā Latvijā 785 bibliotēkās un skolās, tā arī 67 latviešu diasporas centros 29 pasaules valstīs, tādi bijuši aptvēruma rādītāji 2022. gadā.

Kopumā programmā iesaistījās 852 institūcijas, radot labvēlīgus apstākļus lasīšanai un sarunām par grāmatām. 20 000 lasītāji vecumā no pieciem gadiem līdz pat sirmam vecumam sniedza rakstisku vērtējumu par izlasīto, grāmatu vērtējumus jau saņēmuši autori.

Programmas rezultāti tiek paturēti noslēpumā līdz Lielajiem lasīšanas svētkiem, lai sagādātu dalībniekiem līdzdalības prieku apbalvošanas pasākumā. Tomēr organizatori atklāj savu vislielāko gandarījumu, par ko liecina 15 visaugstāk vērtētās grāmatas piecās vecumgrupās. Lasītāji izvēlas līdzjūtības pilnu, dziļu literatūru, kā arī jautras un notikumiem bagātas grāmatas, ar ilustrācijām un teicamu dizainu.

Turpinot pirms desmit gadiem iesākto "Vecāku žūrijas" darbu – īpašas pieaugušo grāmatu izlases vērtēšanu, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi skolotāji un vecāki, rādot priekšzīmi bērniem. Lasīšanas svētku otrajā daļā tiks sveiktas piecas aktīvākās mātes – "Lasīšanas vēstneses" no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Pierīgas, kuras saņems īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu kā pateicību par lasītprieka rosināšanu vietējā kopienā un aktīvu atbalstu bibliotēku rīkotajos pasākumos.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas īstenošanu un Lielo lasīšanas svētku norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija un programmā iesaistītās izdevniecības. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs kopā ar reģionālajām bibliotēkām un citiem atbalstītājiem.