Gaismas pils simtgadi ieskandinās ceļojošā izstāde 'Izgaismot Latviju'

Trešdien, 10. jūlijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tiks atklāta ceļojošā izstāde un filma "Izgaismot Latviju" angļu valodā, kas būs viens no LNB simtgades ieskandināšanas pasākumiem, portālu "Delfi" informē Imanta Ziedoņa muzeja pārstāvji.

Ar kuratores Velgas Vītolas palīdzību tapušās tematiskās izstādes "Izgaismot Latviju" ietvaros ikvienam tās apmeklētājam būs iespēja LNB "Draugu telpā" noskatīties arī režisora Jāņa Rēdliha un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" studentu un mācībspēku kopīgi veidoto filmu – cilvēcīga sirsnīguma pilnu atskatu par ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, norisinājās 43 pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā trīsarpus gadu garumā. Kopumā paredzēti desmit filmas seansi angļu un latviešu valodā, lai ikvienam Rīgas iedzīvotājam un pilsētas viesim būtu iespēja paraudzīties uz Latviju no cita skatu punkta.

Līdz ar 10. jūliju sāksies jauns posms izstādes dzīvē – LNB telpās tā tiks digitalizēta, lai nodrošinātu tās saglabāšanu un atzīmētu veiktā ceļa apkārt Latvijai unikalitāti, tādējādi kļūstot par digitālu mantojumu nākamajām paaudzēm. "Izstādes klātbūtne LNB sasaucas ar faktu, ka bibliotēkas koncertzāle, godinot dzejnieku, nosaukta Imanta Ziedoņa vārdā. Zīmīgs ir arī vēstures pieturpunkts par Ziedoņa muzeja izveidi, kas sākās ar mūzikas albuma "Viegli" atklāšanu 2011. gada 2. maijā vēl neuzceltās bibliotēkas koncertzāles vietā, piedaloties pašam Imantam Ziedonim," pauž LNB direktors Andris Vilks.

""Izgaismot Latviju" ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem un stāsta par ceļa apkārt Latvijai izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas šai idejai veltīja savu laiku un degsmi. Par to, kāda ir Latvija, kādu to ceļā ieraudzīja daudzie gājienu dalībnieki. Šī filma dokumentē, kāda tobrīd bijusi Latvijas pierobeža, un stāsta, kādi esam bijuši mēs paši – Latvijas iedzīvotāji, līdz ar to ikvienam ārzemniekam, kas apmeklēs izstādi un filmu LNB būs iespēja mūs, latviešus tā pa īstam iepazīt! Filma ir unikāla arī ar Imanta Ziedoņa muzeja iesaisti tās veidošanā. Lepojos, ka varam sevi dēvēt par pirmo muzeju Latvijā, kura aizgādībā tapusi pilnmetrāžas dokumentāla filma un izstāde," stāsta Imanta Ziedoņa muzeja Uzticības padomes pārstāve Žanete Grende.

Izstāde un filma "Izgaismot Latviju" angļu valodā būs skatāma LNB līdz 31. jūlijam un tā būs iespēja mēneša garumā ikvienam interesentam un ārvalstu tūristam iepazīt Latvijas pierobežas dabu un cilvēkus. Pēc pieturvietas Rīgā, LNB, 2. augustā izstāde "Izgaismo Latviju" kopā ar režisora Jāņa Rēdliha veidoto tāda paša nosaukuma filmu ceļos uz Kolku. Informāciju par turpmākajiem filmas seansu laikiem, kā arī izstādes ceļojuma maršrutu apkārt Latvijai iespējams atrast Imanta Ziedoņa muzeja mājaslapā un muzeja "Facebook" lapā.