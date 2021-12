Garīgās enerģijas poligona spožums un posts. Par grāmatu 'Avota laiks'

Ar Aivaru Kļavi dzīvē esmu ticies vienreiz pirms trim gadiem. Kā pieredzējušu prozaiķi un redaktoru uzaicināju viņu vadīt rakstīšanas nodarbības "Delfi" žurnālistiem. Kļavis uzdeva kursantiem mājas darbu – izklāstīja daudz faktu par to, ka Limbažu novadā slēgs mazās bibliotēkas, un mudināja no tā izveidot rakstu. Viens no kolēģiem – jauns cilvēks, kurš pašlaik vairs nestrādā "Delfi", bet sabiedrisko attiecību nozarē, – nolēma skolotāju postmoderni patroļļot. Iesniedza rakstu, kurā labā valodā, korekti un profesionāli, izmantojot visus dotos faktus, datus un viedokļus, tika vēstīts: paredzēts efektīvi un tālredzīgi ietaupīt pašvaldības budžetu, likvidējot nevienam nevajadzīgas iestādes...

Provokācija izdevās. Pasniedzējs tikpat kā nemaz neveltīja laiku raksta žurnālistiskās kvalitātes izvērtēšanai, bet pukojās par to, kas gan notiek autora galvā, kurš var stāstu pavērst no tik amorālas vērtīborientācijas skatpunkta.

Šī epizode uznira atmiņā, lasot Kļavja (viņš arī žurnāla "Avots" galvenais redaktors no 1986. līdz 1992. gadam) grāmatu "Avota laiks". Tamdēļ, ka grāmata stāsta par to, cik viegli bija izdot žurnālu tad, kad visa tautas "kolektīvā bezapziņa" bija vienojusies izpratnē, kas ir morāli pieņemami, bet kas nosodāmi. Un grāmata arī stāsta par to, ka, līdzko pārmaiņu laikā ļaužu pamata vajadzības dažādojās – piemēram, desmitiem tūkstošus lasītāju vairāk par "Dzīvnieku fermas" pirmpublicējumu latviski turpinājumos sāka uztraukt, kā paēdināt ģimeni vai tikt pie deficīta degvielas –, tā žurnāla veiksmes stāsts beidzās. (Piebildīšu: toties sākās meksikāņu seriālu veiksmes stāsts, lai gan Kļavis to grāmatā nepiemin.)

Aizdomājos arī par grāmatā aplūkoto Albēra Kamī Nobela prēmijas ceremonijas runas publikāciju "Avotā". To ievadījis Ulda Tīrona raksts, kurā bijis Kamī citāts: "Vai ir tāda partija, kas nav pārliecināta, ka tai ir taisnība? Es esmu tās biedrs." Cik vienkārši "Avota" radītājiem un auditorijai bija identificēties ar šo citātu Atmodas laikā, kad politiska dogmatisma apšaubīšana ir elementāra, Džona Rolsa (John Rawls, filozofs, 1921–2002) vārdiem runājot, morālā atskārsme. Un cik daudzi no viņiem šodien nevilcinātos pārmest tādiem "mūždien šaubīgajiem Kamī" postmodernu ļodzīgumu, kura dēļ Latvija iet uz iznīcību.

"Pirmajam numuram gaismā nākot, novēlu katrai lappusei kļūt par Latvijas radošās jaunatnes garīgās enerģijas poligonu," žurnāla pirmajā numurā 1987. gada janvārī pauž Latvijas PSR Rakstnieku savienības priekšsēdis un nosaukuma "Avots" autors Jānis Peters. Kādus dažpadsmit sinonīmus jēdzienam "radošās jaunatnes garīgās enerģijas poligons" droši var sadzirdēt jebkurā mūsdienu pasaules mediju izdevēju konferencē, kur tiek prezentētas mediju vides problēmas laikmetā, kad jācīnās par auditoriju ar "TikTok", "Instagram" un citiem bubuļiem. No šī viedokļa Petera teiktais skan ļoti mūsdienīgi un noderētu arī mūsdienu redakcijām kā "mērķu kartes" formulējums. "Avota" redakcijai noteikti bija daudz vieglāki apstākļi šī poligona radīšanai nekā spēlētājam mediju industrijā mūsdienās.