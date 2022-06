Izsludina metu konkursu par Latvijas ekspozīciju Venēcijas arhitektūras biennālē

Kultūras ministrija (KM) 21. jūnijā izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu Venēcijas biennāles 18.starptautiskajā arhitektūras izstādē 2023. gadā.

Metu konkursa mērķis ir izvēlēties augstvērtīgāko Latvijas ekspozīcijas koncepciju Venēcijas biennāles 18.starptautiskajā arhitektūras izstādē, ekspozīcijas arhitektonisko risinājumu un īstenošanas piedāvājumu, kā arī kuratoru un projekta komandu, kas reprezentēs Latvijas laikmetīgo arhitektūru vai arhitektūras mantojumu Venēcijas arhitektūras biennālē, norāda KM pārstāve Dace Vizule.

Metu konkursā ir aicināti piedalīties Latvijā vai ārvalstīs praktizējoši arhitekti, dizaineri, mākslinieki, radošas starpdisciplināras komandas, kas ir juridiskas vai fiziskas personas vai personu apvienības.

Venēcijas biennāles kuratore un mākslinieciskā direktore ir Leslija Loko (Lesly Lokko) − arhitektūras doktore, mācībspēks un vairāku grāmatu autore. Leslijas Loko noteiktā nākamās biennāles tēma ir "Nākotnes laboratorija" (The Laboratory of the Future).

Savā vēstījumā Leslija Loko uzsver: "Eiropā mēs runājam par minoritātēm un daudzveidību, bet patiesībā Rietumu minoritātes ir globālais vairākums, un daudzveidība ir mūsu norma. Uz planētas ir viena ģeogrāfiska vieta, kur visi šie vienlīdzības, rases, cerību un baiļu jautājumi saplūst un apvienojas. Āfrika. Antropoloģiskā līmenī mēs visi esam afrikāņi. Un tas, kas notiek Āfrikā, notiek ar mums visiem". Kuratore atzīst, ka pati Venēcijas biennāle ir arī sava veida nākotnes laboratorija.. "Mūsu izstādi mēs iztēlojamies kā sava veida darbnīcu, laboratoriju, kurā arhitekti un dažādu radošo disciplīnu praktiķi rāda mūsdienu prakses piemērus, kas iezīmē ceļu, kuru gan dalībnieki, gan apmeklētāji var izstaigāt, iztēlojoties nākotni."

Metu konkursā par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu tiks noteikti trīs vietu ieguvēji, no kuriem augstākās vietas ieguvējs tiks uzaicināts uz sarunu procedūru, lai noslēgtu iepirkuma līgumu. Latvijas ekspozīciju ir paredzēts īstenot Venēcijā vēsturiskajās Arsenāla telpās.

Šogad konkursā paredzēts godalgu fonds 4 000 eiro (bez PVN), kur metu konkursa pirmās vietas ieguvējs saņems 2 000 eiro (bez PVN), savukārt otrās vietas un trešās vietas ieguvēji katrs saņems – 1 000 eiro (bez PVN).

Ar konkursa nolikumu par Latvijas ekspozīcijas īstenošanu Venēcijas arhitektūras biennālē var iepazīties KM tīmekļvietnē. Konkursa dokumentācija pilnā apjomā, tajā skaitā nolikuma pielikumi, pieejama elektronisko iepirkumu sistēmas portālā. Konkursa pretendenti savus piedāvājumus aicināti iesniegt līdz šā gada 6. septembrim pulksten 11, iesniedzot klātienē KM vai nosūtot pa pastu.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs konkursa žūrijas komisija šādā sastāvā:

Niklāvs Paegle – žūrijas komisijas priekšsēdētājs, arhitekts, arhitektūras studijas ĒTER līdzdibinātājs, ekspozīcijas "Baltijas paviljons" līdzkurators un projekta īstenotājs Venēcijas biennāles 15.starptautiskajā arhitektūras izstādē;

Linda Leitāne − žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētāja, Latvijas ekspozīcijas īstenotāja Venēcijas biennāles 14.starptautiskajā arhitektūras izstādē;

Elīna Lībiete, arhitekte (arhitektu birojs "NRJA"), Latvijas ekspozīcijas līdzkuratore un projekta īstenotāja Venēcijas biennāles 17.starptautiskajā arhitektūras izstādē;

Jānis Lejnieks, arhitekts, žurnāla "Latvijas Architektūra" galvenais redaktors;

Ingūna Elere, dizainere, SIA "H2E" valdes priekšsēdētāja un vadošā dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore.

Venēcijas arhitektūras biennāle ir viena no nozīmīgākajām arhitektūras izstādēm Eiropā un pasaulē, un tā tiek rīkota reizi divos gados. Venēcijas biennāles 18. starptautiskā arhitektūras izstāde norisināsies no 2023. gada 20. maija līdz 2023. gada 26. novembrim. Latvija ar nacionālo paviljonu nākamgad jau desmito reizi būs pārstāvēta Venēcijas arhitektūras biennālē, un šajā starptautiskajā forumā tā piedalās kopš 2002. gada.

Venēcijas biennāles 17.starptautiskajā arhitektūras izstādē 2021.gadā Latvijas paviljonu "Tas nav domāts Tev! Tas ir domāts ēkai" (attēlā) īstenoja arhitektu biroja NRJA (No Rules Just Architecture) radošā komanda. Pērn Latvijas ekspozīciju apskatīja ap 300 tūkstoši apmeklētāju.