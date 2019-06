Vasaras saulgrieži ir gada maģiskākais laiks, kad visas enerģētiskās slūžas ir vaļā, daba ir pilnbriedā un cilvēki tāpat, taču ikdienas darbu un pienākumu dunā nereti piemirstam, kāda ir šī laika patiesā – latviešu kultūras kodolā ierakstītā – nozīme. Mūsu senčiem ar speķainām desām, grabošām alus kastēm un nodrillētiem Jāņu tingeltangeļiem lielveikalos bija diezgan maz sakara, taču kur un kā sākt meklēt atgriešanos pie kodola, lai saulgriežu godināšana būtu jēgpilna un zīmīga?

Folkloras kopas "Skandinieki" vadītāja Julgī Stalte – slavenās Kolkas līvu dzimtas un "Skandinieku" dibinātāju Helmī un Daiņa Staltu pēctece – , kuras vadībā 21. jūnijā, īstajā saulgriežu naktī, jaunajā Rubeņu kalna pļavu brīvdabas skatuvē Rumbulā norisināsies tradīciju pasākumu "Saulgriežu nakts maģija", ir viena no skaņākajām tradicionālās kultūras tautās nesējām, un zina stāstīt – par uguni, kas jākur visu cauru nakti no saules rieta līdz ausmai, īstu svētku azaidu un, protams, izdaudzināto papardes ziedu.

Saulgrieži mums, pirmkārt, saistās ar svētku nakti, bet ir taču arī gatavošanās šim maģiskajam notikumam. Kas jādara pirms tam, lai viss svētku naktī notiktu pēc labākajiem priekšrakstiem?

Jāņi nav tikai viena diena vai viens mirklis, tas ir viss kopums, un viena no skaistākajām lietām ir tieši gatavošanās. Ja tas ir darīts pārdomāti, izgaršojot katru niansi, tad beigās var piedzīvot īstu Jāņu brīnumu. Piedzīvot īstus Jāņus nozīmē to, ka pēc tam tev ir tiiiik daudz dukas! Tas ir auglības kults, kas iedod tev šo radošumu. Un kāpēc gan lai cilvēks neizvēlētos to darīt? Tas ir vajadzīgi un jēgpilni jebkurā laikā – gan senā pagātnē, gan tālā nākotnē. Cilvēkiem vienmēr vajadzēs radošumu, azartu, iespēju atsacīties un pateikt ardievas visam liekajam, harmonizēt un līdzsvarot savu ķermeni un prātu, un saskaņot sevi ar pasauli.