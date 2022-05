Jūlijā notiks Starptautiskais folkloras festivāls 'Baltica'

Šovasar, 6. līdz 10. jūlijam, vairāk nekā 250 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi tiksies starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica" Rīgā. Kā sola "Baltica" rīkotāji no Latvijas Nacionālā kultūras centra, festivāla programma būs plaša un daudzveidīga – koncerti, sadziedāšanās, danči, meistarklases un darbnīcas, folkloras kopu randiņi, vakarēšana, tikšanās ar stāstniekiem un citas norises.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau tradicionāli festivāls sāksies ar Baltijas vakaru, kad koncertā uzstāsies latviešu, lietuviešu un igauņu folkloras kopas. 6. jūlijā pulksten 18 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē skanēs koncerts "Kaimiņu būšana". Koncertu būs iespējams vērot arī tiešraidē festivāla mājaslapā.

7. jūlijs iecerēts kā festivāla atklāšanas diena Siguldas novadā. Dienas pirmajā pusē Siguldas novada Inciemā, Inčukalnā, Jūdažos, Krimuldā, Lēdurgā un Mālpilī festivāla dalībnieki saspēlēs dziesmās, vārdos un darbos. Savukārt Turaidas muzejrezervātā plkst.15.30 kokles vienosies "Zelta spēļu saspēlē", bet plkst. 18.00 Dainu kalnā skanēs Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" atklāšanas koncerts "Spēlē šādu vakariņu". Pēc koncerta – sadziedāšanās.

8. jūlijā festivāls notiks Rīgā. Dienas garumā uz divām skatuvēm Vērmanes dārzā un Brīvības laukumā kopas no visas Latvijas parādīs mūsu tautas lokālo dziedāšanas tradīciju daudzveidību un klausītājiem būs iespēja iepazīt vietējo tradīciju, novadu dziedāšanas un muzicēšanas īpatnības.

Ceļā no Vērmanes dārza līdz Brīvības laukumam festivāla apmeklētāji un dalībnieki varēs iegriezties dažādās dzīvā kultūras mantojuma darbnīcās – pamēģināt iemācīties kādu vārdu lībiski, pagaršot suitu cepto maizi un rucavnieku balto sviestu, salīdzināt cimdu rakstus no dažādiem Latvijas novadiem, apskatīt leģendāro Līvānu stiklu, u.c.. Pulksten 16 Brīvības laukumā sāksies sadziedāšanās – trīs stundu garumā skanēs tautas dziesmas, kurām ikviens varēs dziedāt līdzi.

Rīgas Latviešu biedrības namā 8. jūlijā pulksten 16 paredzēts festivāla "Baltica" zolītes turnīra sākums, pulksten 17 norisināsies stāstnieku saiets, savukārt pulksten 21 – Festivāla klubs ar dančiem un dziesmu istabu. Spēles un dančus ierādīs 14 folkloras kopas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas LMT zālē laikā no pulksten 11 līdz 18 notiks meistarklases iesācējiem mutes harmoniku, vargana un kokles spēlē, savukārt Lielajā zālē pulksten 19 skanēs Tradicionālās daudzbalsības koncerts "Saskanēja man dziedot". Koncertā godā tiks celta katra novada, kā arī kaimiņzemju – Lietuvas, Igaunijas – tradicionālā vokālā daudzbalsība.

9. jūlijā, novadu dienā, festivāls turpināsies Alsungā, Dundagā, Kuldīgā, Skrundā, Popē, Talsos un Ventspilī. Koncerti, spēles, sadziedāšanās, danči būs vairāk nekā 20 norises Kurzemē. Savukārt Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā satiksies visi Latvijas novadi – notiks novadu kulinārā mantojuma parāde, kopu individuāli koncerti, folkloras kopu randiņi. Novadu dienas kulminācija – sadziedāšanās sacensības, kurās aicināts līdzdarboties ikviens muzeja apmeklētājs.

10. jūlijā pulksten 14 Talsos, Sauleskalna estrādē skanēs Starptautiskā folkloras festivāla noslēguma koncerts "Krust` šķēr`s valodiņ!". Pirms koncerta iecerēts festivāla dalībnieku gājiens pa Ķēniņkalna ejām uz Sauleskalnu.

Plašāku festivāla programmu iespējams skatīt šeit - http://www.festivalbaltica.com/programma/. Ieeja Starptautiskā folkloras festivālā "Baltica" pasākumos bez maksas. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un Turaidas muzejrezervātā ieeja saskaņā ar muzeja cenrādi.

2022. gadā Starptautiskā folkloras festivāla tēma ir "Spēle" un moto "Nāc ar mani spēlēties". "Baltica" kopš 1987. gada notiek kādā no Baltijas valstīm, sadarbojoties valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām.