Jūnijā Liepājā notiks Karostas festivāls

Šogad jau otro gadu Liepājā notiks Karostas festivāls. Šoreiz festivāls veltīts 30 gadiem (1990-2020), kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, akcentējot to, kā šie gadi ietekmējuši Karostu. Kā uzsver festivāla rīkotāji, iespējams, tieši Karosta ir tā Liepājas daļa, kura piedzīvojusi vislielākās pārmaiņas pēdējo 30 gadu laikā.

"Karostas festivāls. Trīsdesmit neatkarības gadi Karostā 1990-2020" ir daļa no Latvijas valsts simtgades programmas. Kā ziņots, 2020. gadā simtgades programmas vadmotīvs ir Brīvība, kad tiek svinēti notikumi, kas pirms simts un pirms trīsdesmit gadiem bija izšķiroši Latvijas valsts neatkarībai.

Karostas festivāls notiks no 8. līdz 14.jūnijam, un, kā sola rīkotāji, pasākumu programma būs ļoti plaša. Ņemot vērā situāciju pasaulē un valstī noteiktos ierobežojumus, programma veidota tā, lai izvairītos no apmeklētāju drūzmēšanās un lai pasākumus varētu apmeklēt, ievērojot distancēšanās un citas noteiktās prasības.

Viens no festivāla stūrakmeņiem, tāpat kā pērn, būs mākslinieku plenērs. Tajā piedalīsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas. Mākslinieki ieradīsies pirmdien, 8. jūnijā, un visu nedēļu veidos savus mākslas darbus Karostā.

Liepājas mākslinieces Agnese Rudzīte, Kristīne Dekovice un jaunā māksliniece no Ventspils Justīne Seile-Urtāne veidos 3600 gleznas Karostas cietuma kamerās. Ritums Ivanovs, Agate Apkalne un tēlnieks Egons Peršēvics strādās Karostas ūdenstornī. No pirmdienas līdz piektdienai laikā no pulksten 15 līdz18 būs vienreizēja iespēja apmeklēt šo trīs mākslinieku izbraukuma darbnīcu un sekot līdzi mākslas darbu tapšanai. Mākslas darbi taps arī Redānā un Ziemeļu fortos.

Piektdien, sestdien un svētdien notiks mākslas darbu atklāšana un daudzveidīgi pasākumi.

Piektdien, 12. jūnijā, apmeklētāji aicināti uz Karostas cietumu. Visas dienas garumā notiks Karostas cietuma apskate, cietumā tapušo mākslas darbu prezentācija, tikšanās ar māksliniekiem. Cietuma pagalmā būs "vintage" tirdziņš, izstādes "Karostnieks – mākslinieks iznāk no skapja" un "Karostnieka kolekcija", kā arī izklaides bērniem. Visu dienu darbosies bufete.

Pulksten 14 Karostas cietuma pagalmā notiks diskusija "Nākamie 30 gadi Karostā". Piedalīsies Liepājas pašvaldības un SEZ pārstāvji, Karostas uzņēmēji, vides aktīvisti, arhitekti. Diskusiju vadīs Dzintars Hmieļevskis.

Savukārt pulksten 17 PEN (starptautiska rakstnieku, publicistu un redaktoru organizācija, kas veicina literatūras izplatību un iestājas par vārda un citas izteiksmes brīvību) diskusiju par vārda brīvību literatūrā "Kad negribam klusēt" vadīs Ilmārs Šlāpins un Inga Gaile.

Pulksten 19 Karostas cietuma pagalmā spēlēs džeza ansamblis "Magone", bet 20.30 būs kino vakars. Tiks demonstrētas divas filmas: "Jelgava 94" un "Kriminālās ekselences fonds".

Sestdien, 13. jūnijā, pasākumi notiks Karostas ūdenstornī. Pulksten 16-19 būs ūdenstornī tapušo mākslas darbu prezentācija, poētiskās reinkarnācijas "Es esmu ūdenstornis, es esmu cisterna", ko veidos Latvijas Rakstnieku savienības Literārās akadēmijas absolventu dzejas nometnes dalībnieki. Dzejas nometnes, kas visu nedēļu notiks Karostas cietumā, vadmotīvs ir "Kas tas par dzejnieku, kas nav sēdējis cietumā..."

Būs arī dzīvā gleznošana (live-painting), ko realizēs spāniete Klāra Kabrera (Clara Cabrera), būs mūzika un bufete.

Sestdienas pasākumu programma tika papildināta ar divām apmēram stundu garām gida vadītām velo ekskursijām. Viena sāksies pulksten 16 pie O.Kalpaka tilta (pilsētas centra pusē), otra pulksten 17 pie ūdenstorņa.

Svētdien, 14. jūnijā, apmeklētāji tiks gaidīti Redānā. Pulksten 13-17 notiks redānā tapušo mākslas darbu apskate un tikšanās ar māksliniekiem, video performance "30 neatkarības gadi Karostā", ko veidos Liepājas universitātes "Jauno mediju" programmas video mākslinieki, Dzejas telpa ar Annu Auziņu, dzīvā gleznošana, aktivitātes bērniem, bufete un tirdziņš.

Tā kā tieši Karosta ir bijusi militārā bāze un te norisinājušās svarīgas Latvijas vēsture epizodes I un II Pasaules kara laikā, Karostas glābšanas biedrība (KGB) vēlas Redānā izveidot Kara muzeju, kas stāsta par pasaules kariem Liepājā. Karostas festivāla laikā būs iespējams apskatīt pop-up muzeju, kas apliecina KGB mērķi izveidot pastāvīgu muzeju Redānā.

Pulksten 13 no Oskara Kalpaka tilta startēs "vintage" auto un moto spēkratu parāde, kas noslēgsies Redānā. Visas dienas garumā Redānā būs iespējams apskatīt spēkratus, aprunāties ar īpašniekiem, arī izvizināties.

Šogad festivāla ietvaros, godinot senākā Latvijas mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" 35. jubileju, sadarbībā ar "Bilžu biroju" notiks akcija "ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!". Karostas festivāla dalībnieki - mākslinieki, mūziķi, dzejnieki un aicinātie viesi - apgleznos īstas pastkastītes. Savukārt Liepājas skolēni aicināti iesaistīties festivāla akcijā "Ja man būtu pastkastīte..." un izveidot pastkastītes maketu. Apgleznotās kastītes tiks izstādītas Karostas festivālā.

Visi pasākumi Karostas festivālā būs bez maksas.

Aktuālajai informācijai par noteikumiem, apmeklējot Karostas festivālu organzatori aicinasekot līdzi www.karostascietums.lv un pasākuma "Facebook" lapā.