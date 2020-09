Rīgas cirka rekonstrukcija, Tabakas fabrikas radošais kvartāls un Latvijas paviljons Venēcijas arhitektūras biennālē – tie šobrīd ir sabiedrībai labāk zināmie kultūras objekti, kas top pēc arhitekta Ulda Lukševica un viņa vadītā arhitektu biroja NRJA (No Rules Just Architecture) projektiem. Lukševics ir arī viens no redzamākajiem pretiniekiem bijušās LPSR Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ēkas jeb Pasaules tirdzniecības centra nojaukšanai Nacionālās koncertzāles ieceres dēļ. Savukārt nedēļas nogalē gaidāmajā mūsdienu kultūras forumā "Baltā nakts" viņa un NRJA radītā instalācija "Pārtrauktie savienojumi" būs viens no centrālajiem pieturas punktiem.

Mēs tiekamies aptuveni piecpadsmit kvadrātmetrus lielā kabinetā, kurā, iespējams, reiz sēdējis kāds LPSR Komunistiskās partijas Centrālkomitejas funkcionārs. "Komunistiskā partija tajā laikā bija vienīgais pasūtītājs, kas varēja nodrošināt būvniecības kvalitāti un atbilstošus materiālus," saka Uldis Lukševics, aizstāvot vareno 70. gados celto modernisma ēku, kas, viņa vārdiem, "labi iesēdināta" Kronvalda parkā, Elizabetes ielas pusē. Šodien ēka lepni nes Pasaules tirdzniecības centra vārdu, bet arhitektu domstarpību krustugunīs nonāca šā gada jūnijā, kad Ministru kabinets atbalstīja Kultūras ministrijas priekšlikumu ēku nojaukt, lai šajā vietā attīstītu ilgi gaidīto Nacionālās koncertzāles projektu.

Efektīvāka par vārdisku protestēšanu ir proaktīva rīcība un idejas – "ko nedarīt" vietā piedāvāt "ko darīt". Jau šā gada jūlijā Uldis Lukševics un NRJA Kultūras ministrijai, kā paši saka, uzdāvināja ideju, kas piedāvā ēkas trīs spārnos iekārtot trīs muzejus – mākslas, arhitektūras, dizaina. Visu šo nozaru abreviatūra – MAD – varētu būt iecerētā muzeju centra nosaukums. Vēl viens solis, lai pievērstu uzmanību ēkai, sekoja augusta beigās – NRJA Pasaules tirdzniecības centra ēkā noīrēja kabinetu, atverot tur nelielu galeriju un nosaucot to par MAD arhitektūras telpu. Ikvienam interesentam tā brīvi pieejama ēkas 438. kabinetā no otrdienas līdz sestdienai darba laikā.