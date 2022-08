Kazdangā notiks pirmais senajiem kuršiem veltītais festivāls 'Bandava'

Kazdangas pagasta "Upīšu" teritorijā 19. un 20. augustā notiks pirmais festivāls "Bandava", ko turpmāk iecerēts tematiski veltīt kuršiem un to dzīvei vēlajā dzelzs laikmetā.

Kā "Delfi" informē organizatori, šogad tajā būs apvienota Latvijas smagās mūzikas programma un Senais ciems, kurā darbosies vēstures rekonstrukcijas klubi un amatu meistari.

Brīvdabas saiets notiks Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagasta "Upīšu" teritorijā, kur pērn trīs sabiedrisko organizāciju kopdarba rezultātā pakāpeniski uzsākta kultūrvieta "Bandava" (bandava.lv) jeb kuršu sēta.

Festivāla rīkotāji skaidro, ka šis lauku apvidus ir piederīgs kādreizējai Bandavai, kas ir viena no vēlā dzelzs laikmeta kuršu zemēm. Proti, 13. gadsimtā kuršu teritorijas administratīvo vienību skaits bija pieaudzis līdz deviņām. Lielākā no kuršu zemēm tolaik bija Bandava, kas robežojās ar Ventavas, Piemares, Duvzares un Cekļa zemēm.

Ar kultūrvietu "Bandava" iecerēts vairot un padziļināt plašākas sabiedrības interesi par vēsturi, Latvijas kultūras saknēm, mitoloģiju, kā arī radīt saskarsmes iespēju ar dzīvo vēsturi un piedāvāt iespējas apgūt jaunas iemaņas. Vīzija saistīta ar Dienvidkurzemei raksturīgo vērtību, tradīciju un kultūrvides saglabāšanu. Idejas autoru un īstenotāju mērķis ir izveidot pastāvīgu un ilgtspējīgu dzīvās vēstures un pasākumu norises vietu, radot iespējami autentisku vidi un aktīvās / līdzdalīgās saskarsmes iespējas ar kultūras mantojumu.

Savukārt, festivālu "Bandava" iecerēts izveidot un iedzīvināt par tematisku ikgadēju pasākumu. Pirmais pasākums ilgs divas dienas. Piektdien, 19. augustā, notiks koncerts, savukārt sestdien, 20. augustā, – programma visas dienas garumā no pulksten 10, kad būs atvērts Senais ciems, kurā rosīsies vēstures rekonstrukcijas klubi no Latvijas un Lietuvas. Pievakarē sāksies koncerts, kurā piedalīsies smagās mūzikas grupas no Latvijas.

Sestdien pa dienu klētī notiks tematiskās lekcijas (sākums pulksten 11), piemēram, Gatis Kalniņš (Latvijas vēstures izzināšanas entuziasts, latvijas-pilskalni.lv uzturētājs) stāstīs par Kurzemes senvietām, Laura Aksika – par apģērbu senajā Kursā (rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupa Senzeme), Mārtiņš Tiltnieks – par dūdām Latvijā, spēlēšanas tehniku un sniegs arī paraugdemonstrējumus (grupa "Obscurus orbis"). Senajā ciemā darbosies podniekmeistars Einārs Dumpis, kurš pārzina Vidzemes tradicionālo podniecību un senos bezripas un ripas keramikas izgatavošanas paņēmienus.

Pēcpusdienā notiks biedrības "Exercitus Rigensis" rīkots seno baltu karavīru turnīrs un noteiktos laikos būs arī citi cīņu paraugdemonstrējumi, darbosies eksperimentālās arheoloģijas darbnīca, iespēja pataustīt un piemērīt tā laika lietas, kā arī iesaistīties spēlēs.

Savukār mūzikas programmā būs grupu "Inokentijs Mārpls", "Druun", "Frailty", "Deodium" un "Preternatural" uzstāšanās. Folkmetālu pārstāvēs kurzemnieki – grupa "Ryvendir" no Liepājas. Sestdien uz skatuves kāps folkroka grupa "Symbolic", kas cieši saistīta ar "Bandavai" tuvējo mazpilsētu Aizputi.

Organizatori aicina iepazīties ar praktisko informāciju:

Gan Aizpute, gan festivāla norises vietai tuvējā Kazdanga tālākiem festivāla viesiem var kļūt par interesentu jaunatklājumu vai atkaltikšanos – tās ir vietas ar raksturu un saistošiem apskates (gan kultūrvēsturiskiem, gan dabas) un atpūtas objektiem.

Uz festivālu var iegādāties divu dienu biļeti vietnē ticketshop.lv (ņemot vērā vietas specifiku un to, ka tā ir tapšanas stadijā, biļešu skaits ir limitēts). Iepriekšpārdošanā ir pieejamas arī vienas dienas biļetes tikai sestdienas pasākumam.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja festivālā vecāku pavadībā ir bez maksas.

Tā kā pasākums ilgs divas dienas, apmeklētāji var nakšņot telšu pilsētiņā. Tā atrodas festivāla teritorijā un pieejama bez papildu maksas.

Festivāla teritorijā, ieskaitot telšu pilsētiņu, aizliegts ienest jebkādus dzērienus. Izņēmums, kuru drīkst ienest, ir dzeramais ūdens, kas nav stikla pudelēs.

Bezmaksas autostāvieta atrodas ārpus festivāla teritorijas pļavā, netālu no norises vietas.

Festivāls ir draudzīgs mājdzīvniekiem (suņiem), taču to turētājiem par dzīvnieku ir atbildīgi jārūpējas.