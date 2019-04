Krēsls kā mākslas darbs. Intervija ar beļģu kolekcionāri Galilu Barzilai-Olandē

No daudzajiem un dažādajiem tematiem, kas pārstāvēti jūsu kolekcijā, var izveidot diezgan daudz pužļu...



Piemēram, man ir ļoti liela kolekcija ar mākslas darbiem un objektiem, kas veltīti naudas tematikai. Izstāstīšu jums kādu anekdotisku gadījumu. Pirms vairākiem gadiem piedalījos kādā izstādē, kurā tika eksponēti tieši šie ar naudu saistītie darbi. Iepazīstinot ar mani, man par lielu pārsteigumu šīs institūcijas pārstāve pateica kaut ko šādā garā: "Galilai patīk nauda, tāpēc viņai ir ar to saistīta kolekcija." Uz to es atbildēju, ka man nepatīk nauda. Gluži pretēji, man vienmēr bijušas problēmas ar naudas konceptu, ar tās vērtību. Un tas cieši saistīts ar manis pašas dzīvi. Es zinu, ko nozīmē būt uz ielas šī vārda vistiešākajā nozīmē. Es zinu, kā tas ir, kad jums ir ļoti maz naudas, kad tās nav vispār, ir pietiekami un mazliet vairāk... Es zinu naudas vērtību. Simt eiro ir daudz kādam, kam nav neviena centa, bet tas var būt nekas kādam citam. Naudas jēdziens ir ļoti komplicēts. Es jūtu – jo vairāk finanšu līdzekļu ir manā rīcībā, jo pazemīgāka es kļūstu naudas sakarā un savās vērtībās. Manas vērtības mainās. Es nespēju iztērēt kaudzi naudas par lietām, kas man šķiet triviālas, kurās nav iekšējas vērtības.



Saistībā ar naudas tematikai veltītiem darbiem, iespējams, kā dabisks turpinājums radies vēl viens manas kolekcijas temats: mērvienības un mērinstrumenti. Mērauklas un vērtība ir visai saistītas. Un arī šī kolekcija sākās kā nejaušība. Taču līdzās tematiskajām kolekcijām man ir arī konceptuālas. Piemēram, saistītas ar otrreizēju pārstrādi un rekuperāciju. Ārpus otrreizējās pārstrādes kā vitālas mūsdienu nepieciešamības mani fascinē ideja, kā izveidot kaut ko no nekā un ar ļoti maz līdzekļiem. Es slavinu un mani sajūsmina radošums un mentāli kreatīvais process. Pati savā pieticīgajā līmenī es mēģinu piemērot šo "kaut kas no nekā" savā ikdienas dzīvē. Tiesa, lielākoties gan veidā, kā es ģērbjos, un savās rotās.

Jūs esat pazīstama, ka nēsājat tikai Issey Miyake...



Tas ir mans stils. Turklāt Issey Miyake ir divas līnijas: Pleats Please (saprātīgā cenā) un vairāk izsmalcinātākā (un arī dārgākā) pirmā līnija. Es izvēlos Pleats Please. Es to sāku pirkt 80. gados un joprojām ik pa mirklim nēsāju pašu pirmo lietu, ko iegādājos. Issey Miyake ir modes pretstats. Tā ir viscieņpilnākā pieeja ģērbšanās procesam, brīvību izpausties atstājot pašas sievietes ziņā. Atbilstoši Iseja Mijakes filosofijai, tā ir sieviete, kura rada apģērbu, nevis apģērbs viņu.



Man ir bijusi iespēja un privilēģija Iseju Mijaki vairākkārt satikt. Pirmā reize bija nejaušība. Tā es viņu atklāju (visa mana dzīve sastāv no nejaušībām). Es varētu par viņu sarakstīt tēzes.

Atgriežoties pie naudas, mērvienībām, radošuma, otrreizējās pārstrādes u. c. tematiem – ir vēl kāds anekdotisks gadījums, kas vienlaikus apliecina visu šo lietu saistību ar manu dzīvi. Reiz, uz ielas stūra gaidot tikšanos ar arhitektu un vēloties sevi pasargāt no lietus, iegāju nelielā krāmu bodē. Pēc piecām minūtēm no tās iznācu ar sešiem pāriem auskaru, kas visi kopā man izmaksāja tikai 26 eiro. Tie izskatījās satriecoši. Visi sajūsminājās: "Ohhh, ko tu esi nopirkusi!" Mans vislielākais prieks dzīvē ir izskatīties kā par miljonu dolāru, iztērējot vien nieka simts. Tas ir ļoti jautri. Un arī manā kolekcijā ir šis spēles moments un ļoti daudz humora. Es esmu nopietna, taču pret lietām attiecos viegli. Proti, es un mana kolekcija – tas viss ir dinamiski, tas ir kā pingpongs. Es izvēlos savas kolekcijas tematus, jo tie iemieso mani, un es jūtu, ka tas pats notiek ar māksliniekiem.

Arī šī intervija izklausās kā manu domu pingpongs, pārejot no viena temata citā un ne vienmēr jūtot nepieciešamību pēc saistības starp iepriekšējo un nākamo paragrāfu.

Atgriežoties pie attiecībām ar māksliniekiem – es jūtos ļoti privileģēta par šo savstarpējo saikni, kas dažkārt ietver arī lielu pieķeršanos un rūpes. Spontānās un dāsnās dāvanas, ko ik pa mirklim no viņiem saņemu, ir šīs mūsu savstarpējās, ļoti īpašās saiknes zīme. Un es jūtu, ka tas ir ļoti godīgi un patiesi abpusēji.

Vai jums ir kādas sarkanās līnijas budžetā, kuras nekad nepārkāpjat?



Vispārinot – es nevaru atļauties septiņu ciparu cenas un ļoti, ļoti reti sanāk atļauties sešciparu skaitļus... Taču to, kā iespējams mākslas darbu novērtēt cenas izteiksmē, iemācījos no sava vīra. Vai tūkstotis ir pārāk daudz, vai pieci tūkstoši ir pārāk daudz, vai miljons ir pārāk daudz. Mēs nekad par to nerunājām, bet savā ziņā tie ir vērtējumi, kas balstīti uz intuīciju. Un tajā ir sava patiesība. Man nav sajūtas, ka es būtu pārmaksājusi par kaut ko, kas nav tā vērts. Mākslas darbs var tikt vērtēts, ņemot vērā laiku, cik ilgi mākslinieks pie tā strādājis. Vienlaikus jūs varat teikt arī, ka viena minūte ģēnija ir līdzvērtīga sviedriem mūža garumā.



Un te mēs atkal atgriežamies pie manas mērierīču kolekcijas. Nav tādas skalas un mērvienību, ar ko izmērīt mākslas darba cenu. Dažkārt ir kāds ļoti, ļoti labs mākslinieks, par kura darbiem, manuprāt, tiek maksāts pārāk maz. Tikpat intuitīvi domāju, ka par dažiem māksliniekiem tiek krietni pārmaksāts, un iemesls ir neprāts, kas valda tirgū. Jo tirgus ir pārpilns cilvēku, kas pērk, nepareizu iemeslu vadīti, un viņu darbība tikai uzskrūvē cenas. Reiz visai respektablā galerijā pamanīju kāda jauna mākslinieka fotogrāfiju – tā bija patiešām laba. Uzreiz varēja redzēt, ka viņš ir talantīgs, taču viņa CV vēl nebija nekādu izstāžu, nekā. Kad apjautājos par fotogrāfijas cenu, galerists nosauca neprātīgu ciparu. Es jautāju: "Labi, bet kā jūs to attaisnotu, ņemot vērā, ka šis mākslinieks ir patiešām ļoti jauns?" Un galerists man atbildēja: "Viņam būs izstāde tajā muzejā, un, iespējams, viņam būs izstāde vēl arī tajā muzejā..." Atbildēju: "Ziniet, viņš ir tikko beidzis skolu, un šis varbūt ir vienīgais labais mākslas darbs, kas viņam būs bijis, un pēc tam nenotiks nekas. Jūs nogaliniet viņu jau pašā sākumā." Man patiešām patika fotogrāfija, bet es to nenopirku. Tāpēc ka, manuprāt, šāda situācija nav normāla un ir absolūti negodīga pret mākslinieku.

No otras puses – dažkārt izsolēs pamanu jau savā kolekcijā esošu mākslinieku darbus, kas ir novērtēti ļoti, ļoti zemu, baidoties, ka tie var netikt pārdoti. Tādos gadījumos reizumis izsolēs piedalos pati un solu vien tālab, lai noturētu šo mākslinieku cenu viņu pašu, ne savu interešu dēļ. Manuprāt, no galeriju puses ir totāla kļūda izlikt jaunu un daudzsološu mākslinieku darbus izsolēs. Jūs nekad nezināt, kāds var būt iznākums. Bet, protams, dažkārt tajā var būt arī savs veiksmes moments. Piemēram, kādā izsolē Londonā reiz pamanīju trīs diezgan labi zināmas franču mākslinieces darbus. To sākotnējā cena bija ļoti zema, daudz zemāka nekā viņas darbu tirgus cena. Pieņemu, ka cilvēki, kas par viņas darbiem neko nezināja, tos vērtēja tikai pēc šīs sākumcenas, un, kaut paši darbi tiešām bija ļoti labi, tos nesolīja. Rezultātā es tiku pie visiem trim. Es biju laimīga, taču jutos arī sarūgtināta, jo, ierakstot mākslinieces vārdu interneta meklētājā, acumirklī bija redzams, ka viņas darbi izsolē tikuši pārdoti par ļoti zemu cenu. Cilvēki to nesaprot, viņi nezina mehānismu.

Vai tas nozīmē, ka šodien mākslas tirgū patiešām ir tik daudzi, kas mākslas darbu vērtē tikai pēc cenas?



Es domāju, ka cena ir psiholoģisks faktors. Nesaprotu visus tos darbus, kas pārdodas par miljoniem. Man ir sajūta, ka dažas cenas ir ārpus jebkādiem samēriem. Dažkārt izjūtu iekšēju konfliktu, domājot par to, kā un kur ieguldīt naudu (veselībā, izglītībā, citās vispārcilvēciskās jomās). No otras puses, kas es esmu, lai tiesātu? Es vienkārši nezinu, kā ar to tikt galā. Nesen lasīju rakstu par kādu ļoti bagātu spāņu kolekcionāri – viņa ir miljardiere, bagātākā sieviete Spānijā. Lielu daļu viņas kolekcijas veido sieviešu portreti. Viņai ir Modiljāni, Pikaso, viņa maksā 20 miljonus par šo un 60 miljonus par to. Iespējams, ja es būtu miljardiere un ieraudzītu skaistu Modiljāni darbu, es to pirktu. Nezinu. Varbūt tas, ko saku šodien, var izrādīties nebūtisks kādā citā situācijā.