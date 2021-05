Kuldīga uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu pretendēs ar koncepciju 'Mājas straumes'

Kuldīga uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu pretendēs ar koncepciju "Home Streams" jeb "Mājas straumes". Projekta pieteikums ar šādu nosaukumu iesniegts Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pirmajai kārtai.

Kā informē Kuldīgas pilsētas pārstāvji, šāda pieteikuma iesniegšanu šī gada 27. maijā Kuldīgas novada pašvaldības deputāti vienbalsīgi apstiprināja domes sēdē.

""Mājas straumes" ir jēdziens, ko izmanto, lai apzīmētu nārstojošo zivju atgriešanās instinktu. Tas ir vērtību kopums, kas aicina uz mājām, atdot sevi dzimtajai straumei, radīt un dalīties. Kuldīga, Venta, Kurzeme un Eiropa ir mūsu mājas, kur mēs esam savā vērtību un radošuma plaukumā," par koncepciju raksta tās veidotāji.

"Kuldīgas vaibstus veido divas upes – Venta un Alekšupīte. Tās ir mūsu dzimumzīmes, mūsu pirkstu nospiedumi, kas padara šo vietu tik neatkārtojamu, ne ar ko visā pasaulē nesajaucamu. Mūsu pieteikums Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam "Mājas straumes" veltīts upju ekosistēmu labbūtības veicināšanai Kuldīgā, Kurzemē un Eiropā un mūsu kā sabiedrības harmoniskai klātbūtnei tajā. Lasis kā apdraudētā, Ventā vēl dabiski nārstojošā zivs, kas vēlas nokļūt mājās, lai nārstotu savā dzimtajā mājas straumē, ir gana burtisks simbols dzīves un ekosistēmas trauslumam, ko apdraud dažādas ietekmes, vilina svešas straumes vai uzķer uz āķa maluzvejnieks. Savu radošo spēku kulmināciju varam sasniegt un vislabāko ieguldījumu vietas un sabiedrības attīstībai varam dot, esot un jūtoties kā mājās. Pandēmija ir parādījusi, ka mākslīgi radītie sabiedriskās dzīves konstrukti ir pārejošas īstermiņa parādības kā kultūras, tā visās citās jomās. Mēs vēlamies iedvesmot kuldīdzniekus un kurzemniekus atgriezties savās "mājas straumēs", pie savas būtības saknēm un atrast dziļi autentisko radošumu, dalīties ar to un veidot savu straumi par vietu, kur ir dzīvot un nārstot vislabāk," tā idejas koncepciju skaidro projekta "Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" koordinatore Kristīne Zvirbule.

Gatavojot pieteikumu, Kuldīgas novada pašvaldība ir vienojusies par sadarbību ar pieciem kaimiņu novadiem – Alsungas, Skrundas, Saldus, Ventspils un Aizputes novadiem, radot platformu spēcīgai viduskurzemes pārstāvniecībai un kopīgai reģiona sadarbības attīstībai kā kultūras, tā tūrisma un pakalpojumu jomā.

Kuldīgas pieteikums Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam 2027. gadā dabiski atbalsojas Eiropas komisijas jaunās iniciatīvas "Jaunais Bauhaus (New European Bauhaus)" vērtībās: ilgtspējīgas dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas un sargāšanas no vienas puses, un jaunrades, inovāciju veicināšanas no otras – harmonijā. Tās savstarpēji balsta un papildina viena otru, iemiesojot netveramo, bet visiem tik labi pazīstamo un, kā lasim saožamo mājas straumi – eiropeisko identitāti.

Izaicinājumi, par kuriem Kuldīgas 2027 pieteikums "Mājas straumes" runā kā lokālā, tā Eiropas un pasaules kontekstā ir klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības uzturēšana, migrācija, ilgtspēja, depopulācija un drošumspēja Eiropas mazpilsētā.

""Mājas straumju" koncepcijas realizēšanas stūrakmens ir iedzīvotāju iesaiste un kopienu veidošana pilsētas attīstības veicināšanai un ilgtspējas nodrošināšanai. Kultūra kā plašāks process ir šīs domāšanas un attieksmes nesējspēks, iekustinātājs, tāpēc virkne EKG programmas aktivitāšu ir plānotas, meklējot atbildes uz jautājumu: kā šī aktivitāte mainīs mūsu domāšanu un attieksmi? Vai tā būs cilvēkus iedrošinoša, iesaistoša – Kuldīgas, Kurzemes, Latvijas, Eiropas mērogā?" šādus jautājumus ar savu pieteikumu vēlas risināt kuldīdznieki.

Programmas aktivitātes veido divas pamata straumes: "Spawn your own Dreams" / "Sapņu nārsts" un "Living Stories" / "Dzīvojošie stāsti". Mēs runājam par nārstošanu kā atbildības un radošuma kvintesenci, kā pāreju jaunā kvalitātē. Kuldīgas pieteikuma ambīcija mūsu komandas izpratnē ir radīt platformu, kuras ietvaros iespējams piepildīt vispārdrošākos Eiropas sapņus – par zaļāku un atbildīgāku dzīvi, par radošuma atraisīšanu, par kopienu dzīvesstilu, dzīvošanu drošībā un harmonijā, kā arī savīt tos dzīvos stāstos par dzīvi Kuldīgā – Eiropas mazpilsētā – pagātnē, šodienā un nākotnē.

Kuldīgas 2027 pieteikuma "Mājas straumes" tapšanā klātienes un neklātienes sarunās ar savām domām, ierosinājumiem un idejām piedalījās Kuldīgas novada izglītības iestāžu bērni un jaunieši projekta "Kuldīgas vērtību kompass" ietvaros, īpaši izveidotā jauniešu EKG darba grupa, seniori, kultūras menedžeri, sabiedrības pētnieki, pilsētplānotāji, zinātnieki, filozofi, dažādu nozaru mākslinieki, vides inspektori, uzņēmēji, nevalstiskā sektora pārstāvji, pašvaldības darbinieki, Kurzemes Plānošanas reģions, Saldus, Ventspils, Alsungas, Aizputes, Skrundas novadu pašvaldību kultūras darbinieki un tūrisma uzņēmēji, Kuldīgas foto vēstneši no visām dažādām vietām Latvijā un pasaulē.

Lēmumu Nr. 15 "Par Kuldīgas novada pašvaldības dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasē" Kuldīgas novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma 2020. gada 24. septembrī. Pēc lēmuma pieņemšanas tika izveidota darba grupa projekta "Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" koordinēšanai Kristīnes Zvirbules vadībā.

Jau ziņots, ka pieteikums konkursam par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu Kultūras ministrijā jāiesniedz līdz šā gada 4. jūnijam. Titula ieguvēja tiks paziņota 2022. gadā. Par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā kļūs viena Latvijas pilsēta un viena pilsēta Portugālē.