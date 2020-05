Kultūra pandēmijas laikā. Ko klausīties, skatīties un lasīt šajā nedēļas nogalē

Lai gan pakāpeniski dažādi Covid-19 dēļ ieviestie ierobežojumi tikuši atviegloti un atsevišķas kultūras iestādes iespējams pat apmeklēt, tomēr jāatceras, ka ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 9. jūnijam un aicinājums palikt mājās joprojām ir aktuāls. Lai mājās pavadītais laiks aizvien būtu patīkams un piepildīts, piedāvājam nelielu izlasi ar pavisam subjektīvu nedēļas aktuālo un interesantāko piedāvājumu mūzikā, kino, mākslā un literatūrā.

Nedēļas koncerts – “The National”

Pandēmijas laikā vairākas grupas devušas iespēju brīvpieejā noskatīties kādu no viņu iepriekš notikušajiem koncertiem. Šīs nedēļas sākumā – 18. maijā – savā “Youtube” kontā īpašu koncertu publicēja grupa “The National”. Šobrīd ikvienam grupas fanam iespējams noskatīties grupas 2018. gada festivālā “Best Kept Secret”, Nīderlandē. Līdz ar šī koncertieraksta publicēšanu “The National” dalībnieki aicina ne tikai atsaukt atmiņā īpašo festivālu atmosfēru un kopīgi piedzīvotos mirkļus, bet arī ziedot tehniskajam personālam, kas strādā viņu turnejās un šobrīd, globālās pandēmijas izraisītās krīzes dēļ ir palikuši bez darba. Ziedot var šeit.

Nedēļās filmas – atklājam “Mubi”

Tas, iespējams, skan dīvaini, bet, ja izsmelts vai nogurdinājis “Netflix” piedāvājums un sirds kāro pēc izsmalcināta festivālu kino, tad vērts pamēģināts “Mubi”. Tas ir filmu straumēšanas serviss, kura piedāvājumā plašā klāstā pieejams augstākās raudzes kino, sākot no vēsturiskām pērlēm un Eiropas kino klasikas līdz festivālu uzvarētājfilmām un jauno režisoru šedevriem no visas pasaules. Ik nedēļu “Mubi” piedāvā kādu jaunu filmu, kas skatītājiem ir pieejama 30 dienas. Piemēram, šobrīd “Mubi” pieejama lietuviešu izcelsmes amerikāņu režisora Jona Meka filma par Endiju Vorholu “Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections” (1990), Deivida Linča “Lost Highway” (“Ceļš uz nekurieni”, 1997), Fransisa Forda Kopolas “Apocalypse Now” (“Apokalipse tagad” 1979), Ingmara Bergmana “Persona” (1966). Turpat atrodamas tādiem kinorežsoriem kā Anjēze Varda, Fransuā Trufo, Kšištofs Kišļovskis un citiem veltītās filmu izlases un milzīgs daudzums citu pērļu.

Serviss pieejams vienkārši – mubi.com. Pirmās septiņas izmēģinājuma dienas – bez maksas.

Nedēļas izrāde – Šekspīra “Ziemas pasaka”

Jau kopš aprīļa sākuma, kad Lielbritānijā sākās pašizolācijas laiks un tika slēgtas visas sabiedriskās pulcēšanās vietas, slavenais Londonas "Shakespeare's Globe" jeb "The Globe" uzsāka savu izrāžu ierakstu publicēšanu “Youtube”. Leģendārais teātris savas izrādes tiešsaistē piedāvā bez maksas, tomēr aicina ziedot tā pastāvēšanai, kas globālās pandēmijas izraisītās krīzes dēļ šobrīd ir apdraudēta. Vairāk par ziedošanas iespējām – “The Globe” mājaslapā.

No 18. līdz 31. maijam ikvienam teātra mīļotājam ir iespēja noskatīties režisores Blānšas Makintairas (Blanche McIntyre) iestudēto Viljama Šekspīra romantisko traģikomēdiju “Ziemas pasaka”. "

"The Globe" ir viens no zināmākajiem Londonas teātriem – Elizabetes I laika Šekspīra trupas teātra replika, kas 1997. gadā tika atklās Temzas krastā, aptuveni 230. metru no vietas, kur atradās oriģināls. Teātra nama konstrukcija ir no angļu ozola, skatītāju sēdvietas ir parasti koka soli un tā ir vienīgā ēka Londonā, kurai mūsdienās ir niedru jumts. Arī izrādes tiek iestudētas maksimāli pietuvināti Šekspīra laikam – bez prožektoriem, mikrofoniem, ierakstītas mūzikas, utt.

Izrādi var noskatīties “The Globe” oficiālajā “Youtube” kontā.

Nedēļas grāmata – Katrīnas Rudzītes “Ērti pārnēsājami spārni”

Foto: "Neputns"

Dzeja dīkstāves nepazīst. Šonedēļ iesakām dzejnieces Katrīnas Rudzītes pandēmijas laikā iznākušo dzejas krājumu “Ērti pārnēsājami spārni” (“Neputns”). Atgādinām, ka par debijas krājumu "Saulesizplūdums" (2015) dzejniece saņēma Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā "Spilgtākā debija".

Par savu otro grāmatu Katrīna Rudzīte saka: "Krājumā iekļautajos tekstos esmu mēģinājusi apvienot intuitīvu pieeju valodai un apzinātus mēģinājumus pētīt tēmas, kas man šķiet nozīmīgas, bet vienlaikus ir sarežģītas vai grūti tveramas. Piemēram, dažādi apziņas stāvokļi un attiecības ar ķermeni. Arī attiecības ar valodu un rakstīšanu.”

Nedēļas ieraksts – Latvijas Radio bigbends ‘Identities’

Pavisam svaigs šonedēļ pie klausītājiem nonācis jauns pašmāju džeza ieraksts – Latvijas Radio bigbenda albums "Identities" ar bigbenda mākslinieciskā vadītāja Kārļa Auziņa oriģinālmūziku. Albuma ieraksts tapa īpašos apstākļos – noķerot mirkļa burvību – šī gada janvārī Spīķeru koncertzālē īpašā ierakstu sesijā, klātesot ierobežotam skaitam klausītāju.

Albums klausāms gan “Spotify”, gan “Youtube”, gan “Bandcamp”, bet kolekcionāriem un īpašiem džeza baudītājiem tas pieejams arī vinila platē.