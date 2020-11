Latgales vēstniecība 'Gors' turpinās darbu ierobežotā apjomā

Līdz ar ārkārtējās situācijas ieviešanu un valdības lemto, Latgales vēstniecība "Gors" turpina darbu ierobežotā apmērā: apmeklētājiem pieejama Mākslas galerija, Informācijas centrs, savukārt kafejnīca "Zīds" piedāvā ēdienus, dzērienus līdzi ņemšanai un ar piegādi.

Kā informē Latgales vēstniecības "Gors" pārstāvji, kopumā laikā no 9. novembra līdz 6. decembrim pārcelta 19 koncertzālē paredzēto pasākumu norise, iegādātās biļetes ir derīgas šo pasākumu apmeklējumam citā laikā, kas tiks izziņots atsevišķi. Gadījumā, ja pasākums tiek atcelts, nauda par iegādātajām biļetēm tiks atmaksāta. Par izmaiņām pasākumu plānā organizatori aicina apmeklētājus sekot līdzi informācijai "Gora" mājaslapā.

"Aizvērt durvis apmeklētājiem, tas ir pēdējais, ko vēlamies darīt," atskatoties uz darbu iepriekšējās ārkārtējās situācijas laikā, secina Latgales vēstniecības "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa. "Ir acīmredzams, ka, liedzot kultūras norises ilgākā laika posmā, tas negatīvi ietekmē cilvēku paradumus apmeklēt pasākumus un ir jāiegulda liels darbs, lai apmeklētāji saprastu, ka iestāde atkal strādā. Tāpēc izmantosim visas šobrīd dotās iespējas un, ievērojot atbilstošos drošības pasākumus, apmeklētājiem būs pieejama novembra sākumā atklātā mākslinieces Helēnas Svilānes-Kuzminas izstāde, kafejnīca "Zīds" piedāvās ēdienus un dzērienus ņemšanai līdzi, kā arī darbosies Informācijas centrs," stāsta Zirniņa.

Latgales vēstniecība "Gors" apmeklētājiem atvērta un ik dienas no pulksten 10.00 līdz 20.00 Mākslas galerijā bez ieejas maksas skatāma Helēnas Svilānes-Kuzminas darbu izstāde "Sieviete un mēness". "Gora" Informācijas centrs turpmāk būs atvērts no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 12.00 līdz 18.00, sestdienās no pulksten 12.00 līdz 16.00, svētdienās un pirmdienās turpmāk slēgts.

Tāpat "Gors" šajā laikā turpina piedāvāt arī iespēju attālināti noskatīties/noklausīties koncertzālē notikušos vairāk nekā 30 koncertus un uzvedumus – tie pieejami "Gora" mājaslapas sadaļā "Koncertieraksti". Savukārt tuvākā mēneša nedēļas nogalēs, kā arī 11. un 18. novembrī, iestājoties tumsai, Latgales vēstniecību "Gors" var iekļaut vakara pastaigu maršrutā – ēka staros un skanēs uz āru.

Arī savā darbā līdz šim Latgales vēstniecība "Gors" rūpīgi ievērojusi visus drošības pasākumus, t. sk., iegādāti papildu dezinfekcijas līdzekļi, uzstādītas informatīvās zīmes, pielāgotas apmeklētāju plūsmas, sejas maskas sarūpētas kā darbiniekiem, tā arī klientiem, arī novembrī veiktās klientu apkalpošanā un pasākumu nodrošināšanā iesaistīto darbinieku Covid-19 testēšanas rezultāti visiem darbiniekiem bijuši negatīvi.

Jau ziņots, ka Covid-19 ierobežošanai no pirmdienas, 9. novembra, līdz 6. decembrim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā noteikti vairāki papildus ierobežojumi, tai skaitā nedrīkst notikt nekādi publiskie kultūras pasākumi.