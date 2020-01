Latviešu mākslinieks iekļūst prestižā operas konkursa ‘Ring Award’ finālā

11. janvārī, Austrijas pilsētā Grācā starp 126 komandām no 32 valstīm tika noskaidroti prestižā operas konkursa "Ring Award" trīs finālisti. To vidū pirmo reizi komandā ir arī scenogrāfs no Latvijas – Didzis Jaunzems, portālu "Delfi" informē mākslinieka sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kursiša.

Tiek plānots, ka komandas ideja tiks realizēta Grācas operā 2020. gada jūlijā. Komandas sastāvs ir starptautisks: Kristiana Lada (Krystian Lada, Polija) režija, Didža Jaunzema scenogrāfija un Natālijas Kitamikado (Japāna) tērpi.

Šogad komandām bija jāsniedz savs Mocarta operas "Don Giovanni" ("Dons Džovanni") iestudējuma redzējums. Ladas, Jaunzema, Kitamikado komanda piedāvāja ideju ar nosaukumu "Dona Džovanni sindroms". Ideja paredz iestudēt operu bez tās galvenā varoņa Dona Džovanni un sadalot vokālo dziedājumu starp pārējiem trīs vīriešu dzimuma operas varoņiem – Leporello, Mazeto un Otavio.

Didzis Jaunzems skaidro: "Atsakoties no Dona Džovanni pavedinātāja lomas un strādājot ar to kā iekāres tēlu, kas inficē visu pārējo varoņu prātus, mēs paveram iespēju neromantizēt vardarbību un aktualizēt pārējo varoņu atbildību uz skatuves notiekošajā. Šāds piegājiens mums ļauj caur operu runāt arī par šobrīd pasaulē aktuālajiem procesiem, kur cilvēka iekāres un tieksmju rezultātā viens kontinents deg, otrs kūst, bet atbildību par to neviens neuzņemas."

Didzis Jaunzems ir viens no jaunās paaudzes pieprasītākajiem scenogrāfiem un arhitektiem Latvijā. Šī gada martā viņš veidos scenogrāfiju Beļģijas operā (Opera Ballet Vlaanderen) uzvedumam "Symphony of Expectations"(Gaidu simfonija), savukārt jūnijā - scenogrāfiju Karola Šimanovska operai "King Roger" (Karalis Rodžers) Savonlinnas festivālā Somijā, kā arī vairākām citām operām Eiropā tuvākajos gados.

"Ring Award" ir nozīmīgākais starptautiskais operas skatuves režijas un scenogrāfijas veidošanas konkurss pasaulē un tas notiek reizi trīs gados. Tas piedāvā jaunajiem režisoriem un scenogrāfiem platformu teātra izrāžu realizēšanai, kā arī piešķir apbalvojumus par izciliem sasniegumiem darbā. "Ring Award" joprojām ir vienīgā šāda veida institūcija, kas ļauj rast starptautisku rezonansi jauno mākslinieku idejām un diskutēt par to, kādam vajadzētu būt mūsdienu operteātrim. "Ring Award" šogad svinēja savu 25 gadu jubileju un laika gaitā ir ieguvis stabilu reputāciju, kļūstot par atspēriena punktu daudzsološiem jaunajiem talantiem Eiropā, gan ārpus tās.