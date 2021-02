Latvijas Dizaina gada balva 2021: Miķeļa Baštika saruna ar Egli Opeikieni. Ieraksts

Ar Miķeļa Baštika un Egles Opeikienes (Lietuva) sarunu turpināsies Latvijas Dizaina gada balvas tiešsaistes sarunu cikls ar balvas žūrijas komisijas locekļiem. Saruna notiks 11. februārī pulksten 13. Piedāvājam sekot līdzi sarunas tiešraidei. Saruna notiks angļu valodā.

Egle Opeikiene (Lietuva) ir konkursa Latvijas Dizaina gada balva 2021 žūrijas komandas dalībniece, sizaina studijas MARCH vadītāja.

Pārstāvot Lietuvu, studija MARCH uzvarēja konkursā "Creative Business Cup 2014" Kopenhāgenā un tika nominēta starp 16 pasaulē kreatīvākajiem un daudzsološākajiem uzņēmumiem.

Egle ir organizējusi vairākus dizaina konkursus, kā arī daudzskaitlīgos konkursos piedalījusies ne tikai kā dalībniece, bet arī žūrijas komandas dalībniece.

Tāpat viņa bijusi organizatore un kuratore dizaina izstādēm Viļņā, Londonā, Berlīnē, Stokholmā, Kopenhāgenā, Parīzē, Frankfurtē, Cīrihē, Tokio, Singapūrā, Ņujorkā, un Maskavā.

Egle lasījusi lekcijas un uzstājusies starptautiskās konferencēs, kā piemēram, "Design and business collaboration possibilities and perspectives" un CUMULUS konferencē "DEsign of Change".

Egle ir platformas "Lithuanian Design Block", kas apvieno Lietuvas dizaina komūnu, dibinātāja, kā arī Nacionālās Radošās un Kultūras Industrijas asociācijas un Lietuvas Dizaina padomes valdes locekle.

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā, kura mērķis ir apzināt, izvērtēt un arī starptautiskā mērogā popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Balva iedibināta un tiek pasniegta kopš 2017. gada. Šogad, Covid-19 pandēmijas dēļ balvas pasniegšanas ceremonija ir pārcelta uz pavasari un notiks 28. maijā.

Nacionālas nozīmes apbalvojuma "Latvijas Dizaina gada balva" iniciators ir KM un organizators ir Latvijas Dizaineru savienība.