Latvijas Dizaina Lielo gada balvu saņēmis darbs "Stories in Sounds" – grāmata, mūzikas radīšanas procesa vizualizācijas un papildinātās realitātes aplikācija "Overly", kas atdzīvina mūziķu veiktos krāsu eksperimentus video formātā.

Darbu "Stories in Sounds" veidojis "NORD ID Riga", Autors: Maija Rozenfelde, Komanda: Anda Beitāne, Annija Bičule, Gunda Miķelsone, Maija Rozenfelde, Arturs Kondrats, Amanda Zaeska.

Darbs saņēmis arī pirmo vietu grafikas dizaina kategorijā.

Kopumā uzvarētāji tika apbalvoti piecās kategorijās.

Produktu dizaina kategorijā tika piešķirtas trīs otrās vietas šādiem darbiem: "Elpo Plantbots" (Autors: ELPO), "HappyMoon" transformējamām trepītēm bērniem (SIA "VELO MACHINE", Autors: Aleksejs Golovņovs) un "Thatday" mēnešreižu apakšveļai (Autors: Kintija Anna Bērzkalne, Līga Rīga).

Pirmā vieta pēc žūrijas lēmuma produktu dizaina kategorijā netika piešķirta, jo šajā kategorijā ir tikpat kā neiespējami vispusīgi un objektīvi novērtēt darbu kvalitāti neklātienē un būtu negodīgi izvēlēties vienu uzvarētāju balstoties uz informāciju, kura objektīvu apstākļu dēļ šogad ir nepilnīga.

Digitālā dizaina kategorijā pirmā vieta piešķirta darbam: "GRUNND [Prologs]", (Autors: Olafs Ošs).

Pakalpojumu, politiku un stratēģiju dizaina kategorijā pirmo vietu ieguvis darbs Eksperiments "Metropole 3.0" — Tet pāreja uz hibrīddarba modeli (Autors: Ingrīda Rone, Madara Zelčāne, Jeļena Solovjova, Edmunds Medvedevs, Anda Mūrniece, Agnese Lazareva).

Vides un interjera dizaina kategorijā pirmā vieta piešķirta darbam "Ghost Train" ("Sudraba arhitektūra", Autors: Reinis Liepins, Ilze Liepina, Martins Ostanevics, Ainars Plankajs, Ieva Landmane, Jurgis Prikulis, Arvis Sprogis).

Ceremonijā, kas notika Rīgas Ostā, Starptautiskās žūrijas speciālās balvas pasniegtas:

"Skrinings.lv" – digitālajai platformai personalizēto krūts vēža risku izzināšanai, profilakses veicināšanai un sabiedrības proaktīvai iesaistei pētniecības aktivitātēs (Longenesis SIA, Autors: Linda Šeibe);

Kampaņai "Viss ir norm.a" (Veselības ministrija/ SIA "Rozenbauma un Māsas", Autors: Kampaņas koncepta un satura autores Marta Krivade un Una Rozenbauma, mākslinieks – Svens Neilands);

Objektam "Pinumu paviljons", (SIA DJA, Autors: Didzis Jaunzems, Ksenia Sapega).

Savukārt "Delfi" auditorijas simpātiju balva – izcilības sfēra un diploms par reklāmas kampaņu 1000 eiro vērtībā – tika piešķirta Jaunauces pils papildinātās realitātes ekspozīcijai.

Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis atklājot Latvijas Dizaina gada balvas apbalvošanas ceremoniju uzsvēra: "Latvijas Dizaina gada balvas konkurss ir zīmīgs atskaites punkts dizaina nozarē – to var uzskatīt par dizaina jomas kartēšanu, izgaismojot izcilākos darbus. Un šogad tie bija 150 dizaina darbi – visvairāk balvas vēsturē! Jau jaunnedēļ – ar 1. jūniju teju pēc trīs gadu pauzes Latvijas ekspozīcija jau otro reizi būs skatāma Londonas dizaina biennālē. Zīmīgi, ka Londonas dizaina biennālē Latviju pārstāvēs 2019. gada Latvijas Dizaina gada galvenās balvas ieguvēji – kampaņa "Es esmu introverts", ko īstenoja platforma "Latvian Literture". Ceru, ka šī gada laureātiem Latvijas Dizaina gada balva būs tikpat vērtīgs un motivējošs atspēriena tramplīns startam starptautiskajai dizaina arēnā, lai vēstītu par Latvijas dizainu pasaulē. Vēlos pateikt lielu paldies ikvienam dizaineram un profesionālim par ieguldīto darbu un uzticību nacionālajam dizaina balvas konkursam, Latvijas un starptautiskajai konkursa žūrijai par rūpīgo vērtēšanas darbu un Latvijas Dizaineru savienībai par konkursa un apbalvošanas ceremonijas noorganizēšanu un procesa vadību."

Ceremonija notika bez publikas un vērojama internetā.

Jau ziņots, ka šā gada 27. aprīlī no konkursam iesniegtajiem 150 darbiem starptautiskā žūrija nominēja 30 finālistus, no kuriem tika izvēlēti uzvarētāji. No tiem īpaši izcelts Lielās balvas ieguvējs, kam piešķirta Kultūras ministrijas naudas balva.

LDGB 2021 žūrijā darbojas astoņi eksperti no sešām valstīm. Tie ir augstas kvalifikācijas speciālisti, turklāt vairākiem ir vērtēšanas pieredze prestižos starptautiskos konkursos. Žūrijas priekšsēdētājs – Martins Fosleitners (Austrija), žūrijas locekļi: Anete Žukova (Latvija), Egle Opeikiene (Lietuva), Pjotrs Svjateks (Lielbritānija), Bars Davidoviči (Izraēla), Patriks Abatista (Itālija), Rikardo Kapuco (Itālija) un Pēteris Bajārs (Latvija).

Šogad LDGB konkursam iesniegti 150 darbi, kas ir līdz šim lielākais iesniegto darbu skaits.

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionāls dizaina nozares konkurss, kas tiek rīkots ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilākos sniegumus, sekmēt Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā. Konkurss ir lielākais gada notikums Latvijas dizainā, kas ir atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu, savukārt balva ir augstākais apbalvojums Latvijas dizaina nozarē.

Konkursu organizē lielākā dizaina nozares sabiedriskā organizācija Latvijā, biedrība "Latvijas Dizaineru savienība". Konkurss notiek ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.