Liepājā atklās jaunu objektu – Karostas Arsenālu

Šogad Karostas festivāla laikā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunu objektu - Karostas Arsenālu – cara laika munīcijas noliktavu Karostas mežā.

Kā "Delfi" informē Karostas festivāla rīkotāji, Arsenālā tiks izvietota instalācija "Shelter" (patvērums), kuru veidojis Ritvars Embrekts sadarbībā ar aktieriem Karīnu Tatarinovu un Mārtiņu Kalitu.

Ritvars Embrekts stāsta: "Ko katram no mums īstenībā nozīmē "patvērums" un cik dažādi tie var būt. Kādam tā ir pajumte un māju sajūta, kamēr varbūt cits savu patvērumu meklē darbā. Bērnam tas ir apskāviena mirklis ar saviem vecākiem, citam – domāšanas veids vai pasaules apceļošana. Un nav nekādas nozīmes, kas mēs esam, ko ikdienā darām, cik daudz naudas pelnām vai kādā valodā runājam… var pienākt diena, kad mēs savu patvērumu zaudējam. Un tajā brīdī mums līdzās ir tikai pieredzes un atmiņu bagāža, empātija vienam pret otru, cilvēcība."

Arsenāls un instalācija "Shelter" būs apskatāmi tikai 10 dienas. Karostas Arsenāls būs atvērts no 9. līdz 19. jūnijam no pulksten 10 līdz 22. Svinīga instalācijas atklāšana notiks 10. jūnijā pulksten 16.30.

Kā norāda organizatori, Karostas festivāla laikā ik gadu tiek no jauna "atklāts" kāds Karostas objekts, par kura esamību līdz tam lielākā sabiedrības daļa pat nenojauta. 2019. gadā tika "atklāts" Redans, līdz tam krūmos ieaugušas, piegružotas Liepājas cietokšņa drupas – vieta, kas tagad pārvērtusies par multifunkcionālu atpūtas vietu komplektā ar Karostas un Neatkarības kara muzeju, brīvdabas mākslas galeriju un labiekārtotu atpūtas vietu daudzveidīgām aktivitātēm.

2020. un 2021. gadā pastiprināta uzmanība tika pievērsta līdz tam apmeklētājiem slēgtajam Karostas ūdenstornim, kur tagad tiek rīkotas izstādes un atvērtās mākslinieku rezidences, kurās piedalās Latvijas izcilākie mākslinieki.

Karostas Arsenāla atrašanās vieta kartē šeit.