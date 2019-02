Lipkes memoriāls trešo 'Sudraba pagales' balvu pasniegs Kārļa Jankoviča ģimenei

Žaņa Lipkes memoriālā, piektdien, 1. februārī, pulksten 17.00, notiks Lipkes 119. dzimšanas dienai veltīts pasākums, kurā Kārļa Jankoviča ģimenei par slēptajiem un izglābtajiem ebrejiem Otrā pasaules kara laikā tiks pasniegta "Sudraba pagales" balva, informēja memoriāla projektu vadītāja Anna Peršteina.

Memoriāla pārstāve skaidroja, ka Jankovičs Otrā pasaules kara laikā Marijas ielas 104. nama pagalmā zem savas garāžas slēpa un izglāba tolaik vajātos ebrejus.

Ar "Sudraba pagales" balvu tiek godināti tie Latvijas iedzīvotāji, kuri nesavtīgi cīnījušies par cilvēku dzīvības un cieņas saglabāšanu totalitāro režīmu noziegumu laikā. Cilvēki, kuru pašaizliedzīgā darbība un pilsoniskā drosme sniegusi būtisku un ilgstošu pienesumu Latvijas kā demokrātiskas, plurālistiskas un vienlīdzīgas valsts saglabāšanai un ilgtspējai, teikts balvas aprakstā.

Balvas skulptūru veidojis mākslinieks Aigars Bikše.

"Pagales simbols saistās ar Žaņa Lipkes veikto glābšanas darbu, jo tieši zem malkas kaudzes tika paslēpta viena no ieejām bunkurā, kurā ebreji bija raduši glābiņu no drošas nāves. Katram no Lipkes draugiem un palīgiem bija jāiegulda daļa no sevis, lai nosargātu līdzcilvēkus. Viena pagale nedeg – Žanis Lipke spēja aizdegt arī citus, iedvesmojot četrus gadus ilgajam ikdienas varoņdarbam. Viņa piemērs palīdz saskatīt līdzcilvēkā absolūtu vērtību, neraugoties uz tautību vai reliģisko piederību un laikmetu. Kārlis Jankovičs bija viens no visnozīmīgākajiem Lipkes misijas palīgiem," pauda Peršteina.

Pirmās divas "Sudraba pagales" balvas 2017. un 2018. gadā saņēma Lipkes memoriāla mākslinieciskās koncepcijas autors Viktors Jansons un vēsturnieks, Rīgas geto ieslodzītais Marģers Vestermanis.