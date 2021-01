LMA rīkos tiešsaistes sarunu sēriju kopā ar Centrālo Sentmārtinas mākslas un dizaina koledžu

Ar lekciju "Nauda: kurš un kādēļ maksā par mākslu publiskā telpā?" 28. janvārī pulksten 16 (pulksten 14 pēc Lielbritānijas laika) sāksies Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un Centrālās Sentmārtinas mākslas un dizaina koledžas (CSM) rīkotā publisko sarunu sērija, kurā tuvplānā tiks skatīta vēsture un konteksts no katras institūcijas perspektīvas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē LMA pārstāvji, katrā sarunā uzstāsies uz sarunu pieaicināts vieslektors no Lielbritānijas un Latvijas, kuri kopā ar maģistrantūras studentiem pievērsīsies abu valstu atšķirību un paralēļu meklējumiem publiskās mākslas tradīcijās. Pētot katras sarunas galveno tēmu un apvienojot idejas par norisēm Eiropas dažādajos punktos, tiks veidotas kopīgas atbilžu variācijas.

Pirmajā cikla sarunā tiks pētīti vēsturiskie un esošie finansēšanas modeļi kā arī izteiktas hipotētiskas nākotnes prognozes.

Sarunas vieslektori būs Alekss Šeidijs (Alex Shady) un Sergejs Kruks

Alekss Šeidijs ir Centrālās Sentmārtinas mākslas un dizaina koledža Tēlotājmākslas programmas vadītājs. Viņš ir arī viens no mākslas galerijas "Five Years Gallery" līdzdibinātājiem. Būdams praktizējošs mākslinieks un kurators, Alekss savos darbos pievēršas starpdisciplinaritātei, kas sevī ietver zīmējumu, video, tēlniecības objektu un performanču apvienojumu. No nesen tapušiem darbiem minama performance "Sculp Proposition" (2020) platformā "Zoom", sadarbības projekts ar Kopenhāgenas sākumskolas skolēniem "Bumbu spēle" (Ball game) u.c. Viņa radošā prakse pierāda, ka sākotnēji šķietami nesaderīgi materiāli gluži labi spēj pastāvēt viens otram līdzās.

Sergejs Kruks ir profesors Rīgas Stradiņa universitātē un doktora studiju programmas Komunikācijas kultūra un multimediji vadītājs. Kā viesprofesors pasniedz arī citās Latvijas universitātēs, aicinot kritiskāk skatīties uz ikdienā pieejamo informāciju. Viņa pētniecības interešu loks saistās ar vizuālo semiotiku, tostarp ar publiskās telpas organizēšanu un cilvēku sabiedriskumu.

Studenti: Džeims Kantijs (CSM; James Canty), Zemins Čens (CSM, Zemin Chen), Kristīne Daukšte (LMA), Liene Rumpe (LMA)

Džeims Kantijs ir multimediju instalāciju mākslinieks no Īrijas. Viņu interesē māksla, kas eksperimentālos un aizraujošos veidos vēro zīmes, krāsas, formas un telpu. Savos pēdējo gadu darbos Džeimss pievērsās pasaules uztveres un mijiedarbības pētīšanai, kura pašreiz pārvērtusies brīvā, asociatīvā un cikliskā ceļojumā, apvienojot organisko ar neorganisko, mīksto ar cieto, stabilo ar nestabilo, tādējādi no haosa veidojot vizuālo valodu un formas, kas taktili un mentāli ietekmē cilvēku, kurš to piedzīvo telpā.

Zemina Čena darbu virstēma saistīta nebūtības jēdzienu, kas ietver gan notikumus kultūrā, gan dabā. Ķīnā, kur Zemins ir dzimis, viņaprāt par šādu kultūras izzušanas simbolu ir kļuvusi Pekinas opera, kas bija viena no viņa pēdējā darba centrālajiem objektiem. Savukārt dabas tēmai viņš pievērsies nesen. Ūdens floras un faunas izmaiņas un citi procesi, kas nepārprotami radušies cilvēku darbības dēļ, veidojuši labvēlīgu vidi procesam, ko sauc par koraļļu balināšanu. Strādājot pie vairāku instalāciju un gleznu izveides un eksponējot tās publiskā telpā, Zemins kreatīvā veidā cenšas izglīto sabiedrību par tās pašas radītajām sekām, atgādinot par nepārprotamo neatgriezeniskumu.

Liene Rumpe studē maģistra programmā Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības apakšnozarē. Aktīvi piedalās grupas izstādēs, tostarp pērnā gada brīvdabas mākslas projektā "Savvaļa" (2020). Lienes mākslas darbiem raksturīgas telpisku struktūru stratēģijas, neskaidri gaismas avoti un kolektīvo ideju konfigurācijas, kas ievietotas jaunos kontekstos un arhetipisku vienību formējumos.

Kristīne Daukšte studē glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā. Savā radošajā̄ darbībā viņa pievēršas cilvēka uzvedībai, paradumiem un to attiecībām ar telpu. Veidojot objektu, ieradumu, priekšstatu un uzvedības izpēti, to saikni ar faktūru, krāsu, struktūru un telpas emocionālo spriegumu, viņa tiecas radīt priekšnoteikumus jaunam skatupunktam.

Tiešsaistes diskusija norisināsies vietnē "Zoom" - 28. janvārī pulksten 16. Sarunas valoda: angļu, dalība bez maksas. Precīza informācija par pieslēgšanos – LMA mājaslapā.