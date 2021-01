Majors: Jaunā atbalsta programma dos iespēju strādāt pie nākotnes projektiem

Jaunā atbalsta programma kultūras un izklaides uzņēmumiem ļaus jau tagad sākt strādāt pie jauniem projektiem, kas ir būtiski, norāda koncertaģentūras "PositivusMusic" vadītājs, koncertzāles "Palladium" līdzīpašnieks Ģirts Majors.

Jau iepriekš ziņots, ka kultūras un izklaides nozares uzņēmumiem būs pieejams aizdevums ar granta elementu, ceturtdien par šādu finanšu instrumentu kultūras nozarei vienojusies finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītajā grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam.

Majors zināja teikt, ka pagaidām noteikumu projekts tiek gatavots, bet sākotnējā ideja paredzēja, ka būs jāīsteno biznesa projekti, proti, tādi, kas ļaus atpelnīt ieguldītos līdzekļus. Turklāt finansējums paredzēts vietējiem uzņēmējiem, māksliniekiem, tehniskā nodrošinājuma kompānijām, norises vietām, lai šie finanšu līdzekļi akumulējas industrijā šeit uz vietas.

Majors arīdzan norādīja, ka labāks priekšstats, kā šis instruments strādās, būs tad, kad noteikumu projekts būs pieņemts. Tomēr, viņa ieskatā, šis ir pozitīvi vērtējams solis un līdzīgs atbalsts kultūras un izklaides nozares uzņēmumiem tiek sniegts arī citās Eiropas valstīs.

Viņaprāt, šis instruments ir būtisks, jo tas neliek uzņēmumiem gaidīt Covid-19 pandēmijas beigas, lai atsāktu darbu. Šis rīks ļaus gatavot projektus laikam, kad tos varēs īstenot dzīvē un, Majora ieskatā, tā ir pareiza pieeja.

"Runa nav par mākslīgo elpināšanu, jo, piemēram, līdzšinējās programmas palīdzēja segt ikdienas izmaksas un noturēt uzņēmumus pie dzīvības. Šis instruments dos iespēju strādāt pie nākotnes projektiem un tas ir būtiski," uzsvēra Majors, norādot, ka šāda atbalsta forma Latvijas kultūras un izklaides nozares uzņēmumiem būs pirmo reizi.

Jaunais instruments paredzēts apgrozāmajiem līdzekļiem projektu, tai skaitā sadarbības projektu starp vairākiem uzņēmumiem, īstenošanai. Projekta minimālā summa būs 15 000 eiro, bet maksimālā - 300 000 eiro, no kuras maksimālā granta summa 150 000 apmērā. 60% no summas būs aizdevums, bet 40% - grants. Projektam jābūt īstenotam viena gada laikā no visu ierobežojumu atcelšanas.

Ar instrumentu plānots atbalstīt uzņēmumus, kas reģistrēti Latvijā un darbojas noteiktās nozarēs. Plānots, ka atbalstu varēs saņemt saskaņā ar "Altum" vērtējumu par dzīvotspējīgiem uzņēmumiem. Plānots, ka tiks atbalstīti ap 60 uzņēmumi. Par finanšu instrumentu atbildīgā ministrija būs Kultūras ministrija.

Finanšu ministrija (FM) iepriekš uzsvēra, ka instrumenta mērķis ir stimulēt iespējami ātru ekonomiskās aktivitātes atjaunošanu, kā arī ilgtermiņa finansiālo dzīvotspēju kultūras, atpūtas, izklaides nozares uzņēmumiem un ar nozari saistītai ekosistēmai, tai skaitā māksliniekiem, tehniskajām kompānijām un norises vietām.

Gala lēmumu par programmas ieviešanu vēl jālemj Ministru kabinetam.