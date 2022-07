Majors: 'Positivus' izpildījis finanšu mērķus, bet peļņu nav guvis

Mūzikas festivāls "Positivus" šogad ir izpildījis finanšu un apmeklētības mērķus, bet peļņu nav guvis, intervijā TV3 pastāstīja tā rīkotājs Ģirts Majors.

Festivāla "Positivus" kopējais budžets šogad bija ap 2 miljoni eiro. Majors atzīmēja, ka festivāls kopumā reti kad bijis pelnošs un tā tas bijis arī šogad, bet uzņēmumam bijuši citi lieli projekti, kas ļaušot gadu noslēgt "plusos".

Pēc Majora vārdiem, festivāla radītie zaudējumi nav bijuši tādi, kas radītu problēmas nākotnē. Viņš atzīmēja, ka šogad festivāla finansiālo pusi būtiski ietekmējušas strauji augošās izmaksas, piemēram, zaudējumus radīja eiro kursa kritums pret ASV dolāru.

Sestdienā festivālu apmeklējuši ap 20 000 apmeklētāju, bet piektdien to bijis mazāk. Līdz 3500 apmeklētāju bijis no ārzemēm - vairāk no Lietuvas, mazāk no Igaunijas.

Majors domā, ka krīzes ietekmē lielie pasākumi notiks arī nākamgad, bet kopumā nākamajā gadā būs mazāks dažādu koncertu piedāvājums kā šogad.

Festivāla rīkotājs solīja, ka "Positivus" būs arī nākamgad un notiks Rīgā, arī nākamgad lielu uzsvaru liekot uz hiphopa izpildītājiem.