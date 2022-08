Nacionālais teātris un LNOB peļņas daļas varēs ieguldīt materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā

Kultūras ministrijas (KM) kapitālsabiedrības VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" (LNOB) un VSIA "Latvijas Nacionālais teātris" savas ikgadējās prognozējamās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas varēs novirzīt plānotajiem ieguldījumiem materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, portālu "Delfi" informēja KM pārstāve.

Kapitālsabiedrību darbības primārais mērķis nav peļņas gūšana, bet gan tām deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana atbilstoši Kultūras institūciju likumam, tādēļ valdības sēdē pēc KM ierosinājuma atbalstīts šāds risinājums, lai atbilstoši kapitālsabiedrību investīciju plāniem un darbības stratēģijai nodrošinātu to ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību.

Līdz ar to LNOB nemaksās dividendes no prognozētās peļņas par 2021.–2025. pārskata gadu, bet NT – no prognozētās peļņas par 2021.–2023. pārskata gadu.

LNOB gatavojas ieguldīt līdzekļus esošā izrāžu sagatavošanas un nodrošināšanas tehniskā aprīkojuma, kas ir morāli un tehniski novecojis, nomaiņā, kā arī inženiertehnisko sistēmu atjaunošanā. Tāpat nepieciešams veikt mūzikas instrumentu iepirkumus operas orķestra vajadzībām.

Arī Nacionālais teātris plāno nomainīt esošās novecojušās skaņas un gaismas sistēmas, līdz ar to līdzekļi, ko kapitālsabiedrība spēj piesaistīt pašu spēkiem, ir jāiegulda, lai iegādātos nepieciešamo tehniku un veiktu paredzētos darbus.