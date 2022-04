Nacionālajā bibliotēkā atklās Valentīnas Freimanes simtgadei veltītu izstādi

Trešdien 13. aprīlī, pulksten 16, atzīmējot kino un teātra zinātnieces Valentīnas Freimanes 100. jubileju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ceturtajā stāvā tiks atklāta izstāde "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani". Tā būs apskatāma no 14. aprīļa līdz 3. septembrim. Ieeja bez maksas, portālu "Delfi" informē LNB pārstāvis Augusts Zilberts.

Izstādes atklāšanu pavadīs seanss ar Rosa fon Praunheima dokumentālo filmu "Valentīna", Ilonas Brūveres portretfilmu "Mūža stipendiāti. Kinozinātniece Valentīna Freimane" un producentu apvienības "Labvakar" veidoto vakara interviju ar Valentīnu Freimani. Filmu seanss tapis sadarbībā ar Gētes institūtu Latvijā.

Teātra un kino zinātnieces, mākslas zinātņu doktores Valentīnas Freimanes (1922–2018) vārds asociējams ar Latvijas kultūras vides pilnveidošanu un iekļaušanu globālās kultūras kontekstā. Neskatoties uz politiskā režīma liktajiem šķēršļiem, kopš 20. gadsimta 60. gadiem Freimane radīja alternatīvu izglītības sistēmu, kļūstot vairākām padomju paaudzēm par "logu uz Eiropu", izplatot zināšanas un veicinot izpratni par pasaules teātra un kino procesiem, personībām un parādībām, bet pēc neatkarības atjaunošanas pasaulei stāstīja par Latvijas kultūru un vēsturi. Freimane visu mūžu dzīvojusi ar pārliecību – nevis apstākļi veido cilvēku, bet cilvēks pats veido savus apstākļus.

Izstāde "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani" iepazīstinās ar Valentīnas Freimanes dzīvesstāstu, kas atklāsies caur šīs nozīmīgās personības pašas pierakstītajām pārdomām, kā arī bagātīgu priekšmetu un dokumentu kolekciju no Freimanes personīgā arhīva, LNB krājuma, Dailes teātra, Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva, kā arī citiem (personīgajiem) arhīviem. Izstādē būs aplūkojami arī priekšmeti no Freimanes dzīves posmiem Rīgā un Berlīnē. Izstāde apmeklētājiem dos iespēju novērtēt 20. gadsimta pieredzi caur personīgu dzīvesstāstu, ļaujot reflektēt par to, cik nozīmīga ir cilvēka griba mainīt apkārtējo pasauli un apstākļus.

Izstādes tekstu un materiālu atlasi veidojušas kino zinātniece Anita Uzulniece un teātra zinātniece Margarita Zieda.

Papildinot izstādi "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani", tās norises laikā LNB (vieta tiks precizēta norises dienā un norādīta bibliotēkā) būs skatāmi četri kinolektoriji:

11. maijā pulksten 18 – "Paradīzes bērni" (1946, Marsels Karnē);

15. jūnijā pulksten 18 – "Atalanta" (1934, Žans Vigo);

19. jūlijā pulksten 18 – "Orfejs" (1950, Žans Kokto);

3. augustā pulksten 18 – "Ilo Kunga Brīvdienas" (1953, Žaks Tatī).

Kinolektoriju iesākumā – Valentīnas Freimanes 2011. gadā Mākslas festivālā "Cēsis" sniegtie ievadvārdi par attiecīgo filmu. Ieeja bez maksas.