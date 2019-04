Notiks gleznotāja Johana Valtera 150. jubilejai veltīta lekcija

Piektdien, 12. aprīlī, pulksten 17.30, muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" notiks Dr. art. Kristiānas Ābeles lekcija "Ar paleti un vijoli. Glezniecības un mūzikas savienība Johana Valtera dzīvē un mākslā", kas norisināsies izstādes "Mājas koncerts. Johanam Valteram – 150" ietvaros, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

"Tās visas ir mūzika, un tur arī slēpjas to savdabības noslēpums," 1933. gadā Johana Valtera (Valtera-Kūrava) piemiņas izstādes apskatā par viņa gleznām rakstīja kāds laikraksta "Dresdner Neueste Nachrichten" recenzents, uzsverot vizuālās pieredzes un skaņu pasaules mijiedarbību kā atslēgu viņa personības un veikuma izpratnei. Lekcijā paredzēts izmēģināt šo atslēgu, lai parādītu izstādē "Mājas koncerts" redzamos mākslas darbus kā pērles no lielākas, pa daļai zudušas virtenes sava laikmeta estētisko noslieču un kopainā un autora biogrāfijas tuvskatos no Jelgavas un Pēterburgas 19. gadsimta beigās līdz Berlīnei 20. gadsimta 30. gadu sākumā. Aplūkojumu papildinās arī tikai no reprodukcijām pazīstami vai pašlaik apskatei nepieejami Valtera darbi, analoģijas laikabiedru glezniecībā, mākslas kritiķu, draugu un audzēkņu liecības.

Līdzās diviem portretiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārējie izstādes eksponāti ir deponēti no Zuzānu ģimenes kolekcijas Mūkusalas mākslas salonā un citiem privātiem krājumiem. Aptverot laiku no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 20. gadiem, izstāde mākslinieka cienītājiem sagādās gan atkalredzēšanās prieku, gan iespēju iepazīties ar darbiem, kas speciālistu redzeslokā nonākuši desmitgadē kopš Valtera 140 gadu jubilejas pasākumiem. Koptēmas ietvarā sevišķu ievērību pelnījis mazs 1897. gada akvarelis (Zuzānu kolekcija) – skice gleznai "Prélude Chopin op. 28 nr. 6" (liktenis nezināms), kas 1898. gadā bija skatāma Pavasara izstādē Pēterburgā, izpelnoties plašu rezonansi no sajūsmas līdz nopēlumam.

2019. gada 3. februārī apritēja 150 gadu kopš gleznotāja Johana Valtera (Johann Walter, 1869–1932) piedzimšanas. Viņa dzimtā nama un tur izveidotās darbnīcas Jelgavā kopš Otrā pasaules kara vairs nav, taču muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" aicina ikvienu Valtera daiļrades cienītāju uz izstādi "Mājas koncerts".

Lekcija no pulksten 17.30 līdz 19.30 norisināsies muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" (Alberta iela 12). Ieejas maksa: derīga ieejas biļete muzejā.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 67181465 vai e-pastā jugendstils@riga.lv.