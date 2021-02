Ogre kandidēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu

Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvā komisija attālinātajā sanāksmē nolēma pieteikt Ogri "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" titulam, informēja pašvaldībā.

Pašvaldība norāda, ka jau drīzumā tiks izsludināts konkurss par vizuālo identitāti, un tajā ar savām idejām un redzējumu tiks aicināts piedalīties ikviens Ogres novada iedzīvotājs.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) uzskata, ka Ogre ir videi draudzīga pilsēta, un pēdējos gados tā piedzīvo ļoti strauju izaugsmi visās jomās, arī kultūrā.

"Jau pašlaik Ogrē ir tapis profesionāls teātris, tāpat šogad mēs piedzīvosim jaunās bibliotēkas un vairāku infrastruktūras objektu atklāšanu, 2024. gadā Ogrē tiks atklāts Muzikālais teātris, kas Ogres novadam pavērs iespēju realizēt visaugstākās mākslinieciskās ambīcijas. Vēlos uzsvērt, ka, iesaistoties šajā projektā, mēs jau tagad varam uzrunāt Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldības un darboties kopā, kultūras galvaspilsētas projektu veidojot topošā Ogres novada kontekstā," sacīja Helmanis.

Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs, kā arī projekta "Ogre – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" pieteikuma sagatavošanas un darba grupas vadītājs Atvars Lakstīgala apgalvo, ka Ogre ir viena no visskaistākajām Latvijas pilsētām, ko atzīstot ne tikai Ogres un tās novada iedzīvotāji, bet arī pilsētas viesi.

Plānots, ka galīgo lēmumu par Ogres pieteikšanu dalībai projektā "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" deputāti pieņems kārtējā domes sēdē februārī.

Jau vēstīts, ka projekts "Eiropas kultūras galvaspilsēta" ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. 2014. gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Uz "Eiropas kultūras galvaspilsētas" statusu pretendē vairākas Latvijas pilsētas, piemēram, Kuldīga, Cēsis, Liepāja, Jēkabpils, Daugavpils, Valmiera, Jūrmala kopā ar Tukuma, Talsu, Kandavas, Dundagas, Jaunpils un Engures novada pašvaldībām.