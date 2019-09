Pagarināta izstāde 'Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade'

Pateicoties apmeklētāju interesei un atsauksmēm par izstādi "Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade", kas apskatāma izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa", tās ekspozīcijas laiks tiek pagarināts līdz 10. oktobrim, portālu "Delfi" informē izstādes veidotāji.

Izstāde "Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade", kas no 2019. gada 21. jūnija apskatāma izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa", iepazīstina ar muzeja "Rīgas Jūgendstila centrs" desmit gadu laikā mērķtiecīgi un rūpīgi veidoto kolekciju. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" ir vienīgais Latvijā, kas glabā un popularizē jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu, tādējādi šī izstāde sniedz plašu ieskatu muzeja darbībā, kā arī izsmeļošā veidā iepazīstina ar stila attīstību Eiropas kontekstā.

Izsmalcināto jūgendstila priekšmetu kolekciju veido ēdamistabas un viesistabas interjera elementi – no trauku kolekcijām līdz pat antīkam ledusskapim. Savukārt greznie dāmu un kungu apģērbi un aksesuāri, grāmatas un periodika sniedz ieskatu rīdzinieku mākslas dzīvē, stāstot par 20. gadsimta sākuma estētisko pasauli, kultūras un sadzīves tradīcijām. No paaudzes paaudzē mantotie rokdarbi demonstrē rīdzinieču radošo meistarību. Fotogrāfijas un to albumi raksturo Rīgas foto darbnīcu tehniskās iespējas un ataino jūgendstila laika apģērbu, aksesuāru un frizūru modi.

Muzeja glezniecības un grafikas kolekcijā skatāmi vairāki izcilu jūgendstila perioda mākslinieku – Jaņa Rozentāla, Bernharda Borherta, Kārļa Brencēna u.c. – darbi. Tāpat ir iespējams izzināt izcilo arhitektu Konstantīna Pēkšēna un Vilhelma Bokslafa radošās darbības.

Kā informē "Rīgas mākslas telpas" pārstāvji, līdz šim izstādi ir apmeklējuši 8132 skatītāji.

Izstādes "Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade" koncepcijas autores – Agrita Tipāne, Liesma Markova, scenogrāfijas autore – Liesma Markova. To organizē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" un izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa".