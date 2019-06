Par negaidīti lielu summu pārdotas Leonarda Koena mīlestības vēstules

Vairāk nekā 50 mīlestības vēstuļu, ko leģendārais kanādiešu dziesminieks Leonards Koens rakstījis savai mūzai Mariannai, izsoļu nama "Christie's" izsolē pārdotas par piecreiz lielāku summu, nekā plānots, proti, 876 tūkstošiem ASV dolāru (aptuveni 780 tūkstoši eiro), vēsta ārvalstu mediji.

Vēstuļu arhīvs aptver pagājušā gadsimta sešdesmitos gadus, kad Koeanam bija mīlas dēka ar Mariannu Īlenu (Marianne Ihlen), kurai viņš veltījis dziesmu "So Long, Marianne", kā arī atklāj viņa karjeras attīstību no neatzīta dzejnieka par slavenu mūziķi.

Galvenā vēstule, kuru Koens rakstījis 1960. gada decembrī, atklājot savu vientulību starp "plašajiem daudzo valodu krājumiem", tika pārdota par 56 250 tūkstošiem ASV dolāru (aptuveni 50 tūkstoši eiro) plānoto 10 tūkstošu ASV dolāru vietā. Savukārt 1964. gada vēstule, kurā viņš raksta "esmu slavens, bet tukšs", tika pārdota par 35 tūkstošiem ASV dolāru (aptuveni 31 tūkstotis eiro).

Koens un Norvēģijā dzimusī Īlena satikās uz Hidras salas Grieķijā 1960. gadā, un Marianna kļuva par iedvesmas avotu vairākām Koena populārākajām dziesmām, tostarp "Bird on a Wire", "Hey, That's No Way to Say Goodbye" un 1967. gada hitam "So Long, Marianne". Pēc dēkas beigām viņi palika draugi visa mūža garumā.

Īlena nomira no leikēmijas 2016. gada jūlijā 81 gada vecumā. Koens, kurš arīdzan sirga ar leikēmiju, nomira 2016. gada novembrī 82 gadu vecumā.

26. jūlijā Lielbritānijā klajā tiks laista jauna dokumentālā filma par abiem mīlniekiem "Marianne & Leonard: Words of Love".