"Latvijas Radio koris neapšaubāmi ir viens no izcilākajiem Eiropas kamerkoriem, kura augstā muzikālā kultūra, inteliģence un unikālā skaņu iespēju bagātība no kristālisku pilienu dzidruma, orķestrālu krāsu varenības līdz cilvēka balss robežu pārvarēšanai padarījusi to par īpašas skaniskās firmas zīmi pasaules kormūzikas kartē," vēsta Kultūras ministrijas pārstāvji.

Koris aptver plašu muzikālo repertuāru, sākot no renesanses līdz mūsdienu komponistu vissarežģītākajām partitūrām, radot jaunu izpratni par cilvēka balss iespējām un kora organismu, kur katrai balss šūnai ir savs personības paraksts un konkrēts uzdevums. Dziedātāju spēja orientēties dažādu laikmetu, žanru un stila mūzikā padarījusi Latvijas Radio kori par universāli elastīgu kolektīvu, kas var uzstāties gan vokāli instrumentālu darbu atskaņojumos, gan multimediālos projektos, gan intīmās a capella muzikālās sarunās, gan teatrālos uzvedumos, kur kora dziedātāji atklājas kā spilgti solisti un skatuves cilvēki.

Latvijas Radio kora koncertprogrammas vienmēr ir dziļi pārdomāti un īpaši izauklēti muzikāli vēstījumi. Ik gadu kora repertuārā nonāk Latvijas komponistu jaundarbi, ko koris speciāli pasūtinājis. Lielā mērā pateicoties Radio kora veikto ieskaņojumu lieliskajiem panākumiem, starptautiskajā mūzikas arēnas uzmanības lokā nokļuvusi daudzu Latvijas komponistu mūzika.

Starp pēdējo divu gadu laikā starptautiski izdotajiem Latvijas Radio kora albumiem īpašu ievērību guvis Somijas ierakstu kompānijas "Ondine" izdotais Džona Keidža (John Cage) kora darbu CD – tas 2022. gadā saņēmis nomināciju Vācijas kritiķu "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" gada balvai "Jahrespreise 2022" šī gada labāko klasiskās mūzikas albumu kategorijā.

Kultūras ministrijas apbalvojums - Izcilības balva kultūrā - tika iedibināta 2014. gadā. Aizvadītajos gados apbalvojumu saņēmuši: Aleksandrs Antoņenko, Jānis Nords, Žaņa Lipkes memoriāls, Signe Baumane, Iveta Apkalna, Andris Freibergs, Turaidas muzejrezervāts, Rasa un Raitis Šmiti, Andris Nelsons, dizaina birojs H2E, Gidons Krēmers un kamerorķestris Kremerata Baltica, režisors Alvis Hermanis, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rolands Kalniņš un Nora Ikstena, Imants Lancmanis, Elīna Garanča un Anna Laudere, Marina Rebeka, Gundega Laiviņa, platforma "Latvian Literature," Pēteris Vasks, Anete Melece, Rundāles pils muzejs.