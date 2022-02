Pasniegti 'Kilogrami kultūras 2021'; gada notikums – koncerts Kokaru simtgadei; pārsteigums – Brektes murālis

19. februāra vakarā tiešraidē Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio pasniegtas Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā – "Kilograms kultūras 2021". Apbalvojumus saņēma aizvadītā gada spožākie kultūras notikumi deviņās nominācijās. Kā gada spilgtākais notikums apbalvots dirģentu Imanta un Gido Kokaru simtgadei veltītais koncerts, bet kā gada pārsteigums novērtēts mākslinieka Kristiāna Brektes veidotais sienas gleznojums uz Rīgas 40. vidusskolas sienas.

Balvas nominantus, kā ierasts, izvirzīja žūrija – Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio un sabiedrisko mediju portāla LSM kultūras jomas profesionāļi –, bet uzvarētājus balsojumā izvēlējās skatītāji un klausītāji.

Par gada notikumu skatītāji un klausītāji atzina Imanta un Gido Kokaru simtgadei veltīto svētku dziesmu vakaru "BrāliBrāli", kas notika 14. augustā Mežaparka Lielajā estrādē. "Šis ir tāds brīdis, kad man laikam būtu vieglāk diriģēt nekā runāt. Paldies katram Latvijas dziedātājam un katram kordiriģentam par to, ko mēs darām," pateicību pauda dziesmu vakara mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags.

Foto: Lauris Vīksne

Kategorijā "Mūzika" balvu saņēma Elīnas Garančas un Raimonda Paula koncerts "Ja tevis nebūtu...", kas notika 24. jūlijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Balvu saņēma Raimonds Pauls: "Liels paldies! It sevišķi manai partnerei Elīnai Garančai – ar viņu strādāt kopā bija ne tik viegli, bet rezultāts – labs. Prieks būt kopā ar tādu dziedātāju. Ceru, ka Elīna tagad dzird. Es saku maigus vārdus, ko parasti nedaru. Paldies, Elīna!" Video sveicienā Elīna Garanča pateicās skatītājiem: "Paldies publikai – jūs esat tie, kuru dēļ ejam uz skatuves. Jūsu mīlestība ir tā, kas mūs uztur. Šāds novērtējums dod lielu dzinuli strādāt tālāk."

Kategorijā "Literatūra" zeltīto kilograma atsvaru ieguva Andra Kalnozola romāns "Kalendārs mani sauc". Balvu saņemot, grāmatas redaktors Henriks Eliass Zēgners teica: "Esmu pārliecināts, ka Andra Kalnozola romāns "Kalendārs mani sauc" ir ģeniāls romāns. Iracionālā sajūta caurvijas visās grāmatas nodaļās. Liels paldies Ingai, Sašam un visiem pārējiem kolēģiem no izdevniecības "Orbīta". Paldies no sirds arī lasītājiem. Novēlu visiem biežāk domāt par to, kas ir svarīgi, un atcerēties, ka mīlestība ir darbības vārds."

"Kilograms kultūras 2021" apbalvojumu kategorijā "Pārsteigums" saņēma Kristiana Brektes sienas gleznojums "Veltījums Džemmai Skulmei". Balvu saņemt ieradās pats mākslinieks: "Paldies mammai, paldies vecākiem, paldies "Mākslai vajag telpu". Esiet drosmīgi un ļaujiet māksliniekiem, dzejniekiem, tiesnešiem, dakteriem un citiem darīt savu darbu."

Kategorijā "Mantojums" balvu ieguva atjaunotais Ķemeru vēsturiskais parks. Jūrmalas Kultūras komitejas priekšsēdētāja Rita Sproģe, saņemot zeltīto atsvaru, norādīja: "Paldies visai manai komandai. Paldies par nomināciju. Paldies, ka esat novērtējuši visu jūrmalnieku un Jūrmalas domes darbu. Visi zinām, kas ir kultūras mantojums – mēs to saņemam no pagātnes un atstājām nākamajām paaudzēm."

Foto: Lauris Vīksne

Kategorijā "Kino" skatītāji visaugstāk novērtēja daudzsēriju mākslas filmu "Emīlija. Latvijas preses karaliene" (režisori Andis Mizišs, Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis un Gints Grūbe). Pateicības runā filmas producents un režisors Gints Grūbe teica: "Paldies skatītājiem, balsotājiem, žūrijai, sabiedriskajiem medijiem, kā arī lieliskajam filmas kolektīvam – vairāk nekā 500 cilvēkiem. Par pašu stāstu – paldies spēcīgām sievietēm Latvijas vēsturē un mūsdienās, paldies vīriešiem, kuri viņas atbalsta."

Kategorijā "Kultūrvieta" balvu ieguva Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Direktors Māris Čačka, saņemot savu kilogramu, pauda pārliecību, ka "Jau otro reizi pēc kārtas kultūrvieta ir Latgalē. Paldies kolēģiem, paldies Daugavpilij, paldies visiem kultūrvietu baudītājiem. Kultūrvietas ir tās, kas liek mums domāt, pieķerties un sākt darīt."

Kategorijā "Vizuālā māksla" visaugstāk novērtēja Aivara Vilipsona cilni "Šeit dzīvo Čaks". Balvu saņemt ieradās pats mākslinieks Aivars Vilipsons: "Paldies visiem, kas balsoja. Tēlniecība – tas ir kolektīvs darbs. Paldies idejas iniciatorei Čaka muzeja direktorei Antrai Mednei, Borisa un Ināras Teterevu fondam, tēlniekiem, bez kuriem es netiktu galā, – Ivaram Miķelsonam, Kārlim Alainim. Paldies, jauki.""

Kategorijā "Teātris" uzvarēja Viestura Kairiša režisētā izrāde "Smiļģis" Dailes teātrī. Savā pateicības runā Kairišs teica: "Paldies! Ir ārkārtīgi liels gods saņemt šo balvu. Paldies autorei Mārai Zālītei. Mēs ļoti bieži nepamanām, ar kāda līmeņa laikabiedriem mums ir tā laime kopā dzīvot. Māra Zālīte izaicināja sevi, laiku un kultūru – tas ir nenovērtējami. Paldies Dailes teātrim."

Foto: Lauris Vīksne

Balvas "Kilograms kultūras 2021" žūrijā ir LTV, LR un LSM kultūras jomas profesionāļi – LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, žurnālistes Lilita Eglīte, Eva Johansone, Daira Āboliņa un Henrieta Verhoustinska, LR3 "Klasika" direktore Gunda Vaivode, žurnālisti Orests Silabriedis, Liene Jakovļeva un LR1 žurnālists Toms Treibergs, kā arī portāla LSM kultūras sadaļas redaktore Laila Burāne.

"Kilograms kultūras" ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvu piešķir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM. Tradīcija aizsākta 2012. gadā, kad balvas tika pasniegtas par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem.