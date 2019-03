Pavisam noteikti – pasauli ir pārņēmis stulbums. Saruna ar komiķi Dilanu Moranu

Vai tā ir taisnība, ka Baltijas valstīm ir īpaša vieta tavā sirdī? Un kāpēc tā ir?

Jā, man ļoti patīk Baltijas valstis, man patīk to stāsts un tēls. Neesmu gan drošs, vai tam ir kāda saistība ar maniem iekšējiem orgāniem. Dziedošā revolūcija un Baltijas ceļš – tas ir kaut kas unikāls, un ir brīnišķīgi, ka tā ir noticis, tā milzīgā cilvēku rinda, kas dzied par savu brīvību, – tas bija ļoti skaisti.

Un kā tev patīk, ka cilvēki no Baltijas valstīm pārceļas uz dzīvi Īrijā?

(smejas) Jā, man šķiet, mūsu valstīm ir daudz kā kopīga, kā jau tas mēdz notikt, – mazām valstīm ir līdzīgs skatījums uz daudzām lietām, tāpēc mēs ļoti labi saprotamies. Ir būtiski saprast, kāpēc cilvēki pārceļas un kā mēs varam viens otram palīdzēt – vai nu atbalstot otra centienus, vai liekot otru mierā.

Tu biji arī viens no pirmajiem komiķiem, kas uzstājās Baltijas valstīs. Kā tu raksturotu vietējo publiku?

Jā, publika vienmēr ir atšķirīga, lai kur arī es dotos. Pat Lietuvā, Latvijā un Igaunijā tā atšķiras. Es teiktu, ka cilvēki šeit ir mazliet kautrīgāki nekā citur, šķiet, ka jums ir dziļāka iekšējā dzīve. Tas varbūt izskaidrojams ar to, ka pie jums cilvēki ziemā daudz vairāk brīvā laika pavada savās alās, sēžot un par kaut ko domājot.

Sociālie tīkli – tie tevi kaitina, traucē, biedē vai drīzāk palīdz sagatavot komēdijas materiālu?

Es īpaši netērēju laiku, domājot par lietām, kas mani kaitina, jo pasaule ir tik pārpilna ar aizkaitinājumiem, bet sociālie tīkli, man liekas, vairāk ir tāda jauniešu padarīšana. Mēs noteikti gūstam daudz jaunu iespēju un pieredzes, ko mēs negūtu bez sociālajiem tīkliem. Es redzu, ka jaunieši ar sociālo tīklu palīdzību daudz veiksmīgāk prot komunicēt, izpētīt un uzzināt, taču, nenoliedzami, viņi kļūst vājāki citās jomās.

Interneta joki, mīmi un tamlīdzīgs saturs – vai tas nav samazinājis to cilvēku skaitu, kas ir gatavi maksāt naudu par "stand-up" šovu?

Es nezinu, bet man liekas, ka cilvēks daudz labprātāk iet skatīties, kā īsts cilvēks runā kaut ko par to, ka pasaule ir citāda, nevis skatās uz bildīti ar tekstu. Tās tomēr ir pavisam citas emocijas, tas ir dzīvāk.

Kāda ir motivācija uzstāties "stand-up" komēdijā pēc 25 gadu pieredzes šajā jomā? Tu mierīgi varētu sēdēt mājās, taisīt jaunu seriālu un vispār nekur nedoties.

Jā, man patīk atgriezties valstīs un vietās, un, kā jau mēs runājām sarunas sākumā, piemēram, Trampa situācija, kas mums, visai pasaulei, ir kopīga, – katrā pasaules malā ir savs skatījums uz to, savas perspektīvas un leņķi, no kuriem cilvēki to izjūt, līdz ar to arī atmosfēra atšķiras. Dažādi cilvēki, dažādi viedokļi, un katrā vietā arī vienu un to pašu domu mēdz pasniegt gluži atšķirīgos veidos.

Par tavu izrādi "Dr. Cosmos", kuru Latvijā baudīsim jau nākamnedēļ, – ar ko tā atšķirsies no citām izrādēm? Ko mēs varam no tās sagaidīt?

To gan jums vajadzēs pārbaudīt pašiem – atnākt un sajust, vai izrāde atbilst tam, ko jūs gaidījāt, bet katrā ziņā es runāšu par sevi, par universu, kaisli un bailēm, mīlestību un brokastu pārslām, un kaķēniem, par būšanu vecam un būšanu jaunam, par mūziku, par visu, kas ienāks prātā. Katrs šovs ir nedaudz atšķirīgs, šajā būs varbūt nedaudz vairāk par universu.

Tie cilvēki, kuri īpaši daudz nezina par Lielbritānijas vai ASV politiku, – vai viņiem šī izrāde liksies pietiekami saistoša, vai tomēr viņi var šo to nesaprast?

Jā, es ceru. Protams negarantēju, ka runāšu tieši par to, kas ikvienam liksies aizraujoša tēma, un nevaru apsolīt, ka nerunāšu par Trampu, "Brexit", politiku un citām tēmām, būs arī lietas no mūsu ikdienas dzīves, kas mums visiem ir kopīgas, – daudzi lielie jautājumi un pa kādam mazam jautājumam arī.

Un vēl pēdējais jautājums no mana kolēģa Jāņa Bagātā. Vai tu tici citplanētiešiem?

Es ticu, ka mēs paši šobrīd izskatāmies pēc nedaudz citas planētas.