Pēc 35 gadiem uz Brodvejas skatuves vairs neizrādīs 'Operas spoku'

Pēc 35 gadiem nākamgad Brodvejā pārtrauks izrādīt britu komponista Endrū Loida Vēbera mūziklu "The Phantom of the Opera" ("Operas spoks"), kas kļuvusi par visilgāk Ņujorkā izrādīto uzvedumu, paziņoja producentu kompānija.

Mūzikla par mīlestību, apsēstību, mistisku personu maskā pirmizrādi Ņujorkā piedzīvoja 1988. gada 26. janvārī divus gadus pēc tam, kad uzvedums ar spožiem panākumiem sāka ceļu pie skatītājiem Londonas Vestendā.

Tomēr tagad 18. februārī gaidāma pēdējā "Operas spoka" izrāde Brodvejas teātrī "Majestic Theater".

Par producentu lēmumu uzveduma trupa, mūziķi un personāls tika informēti piektdien.

35 gadu laikā mūzikls Ņujorkā būs izrādīts 13 925 reizes. 2006.gada janvārī "Operas spoks" kļuva par visilgāk rādīto izrādi Brodvejas vēsturē, ar 7486 izrādēm pārspējot iepriekšējo rekordistu, Vēbera mūziklu "Cats" ("Kaķi").

Kopumā mūzikls ieguvis vairāk nekā 70 nozīmīgas teātra balvas, un visā pasaulē to noskatījušies vairāk nekā 140 miljoni cilvēku.

Vēbera mūzikla, kurā izmantots Čārlza Hārta dziesmu teksti, producents ir Kamerons Makintošs un režisors – Hals Prinss.

Medijos izskanējis, ka pēc Covid-19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas Brodvejā daudzas izrādes, arī "Operas spoks", vairs nespēj piesaistīt skatītāju uzmanību.

2023. gadā gaidāma "Operas spoka" pirmizrāde Ķīnā mandarīnu valodā. Pagājušajā mēnesī mūzikls debitēja Sidnejas Operas namā.