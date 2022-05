Politiski motīvi vai drošības apsvērumi? 'LDz' demontē mākslas izstādes materiālus Dubultos

Fonda "Kultūras Forums" vadītāja un mākslas kuratore Inga Šteimane informēja portālu "Delfi", ka 23. maijā VAS "Latvijas dzelzceļš" uzdevumā no mākslas stacijas "Dubulti" fasādes tikušas demontētas projekta "ART=SHELTER" / "MĀKSLA=PATVĒRUMS" izkārtnes, tostarp arī Šveices mākslinieka Tomasa Hiršhorna mākslas darba elementi – tekstilizkārtnes. Kuratore pieļauj, ka šāda rīcība no "Latvijas dzelzceļa" puses saistāma ar politisku cenzūru, no publiskās telpas aizvācot informāciju, kas vērsta pret Vladimira Putina režīmu un Krievijas iebrukumu Ukrainā. "Delfi" vērsās pie "Latvijas dzelzceļa" (LDz) pārstāvjiem, kas skaidro - izkārtnes tikušas demontētas vienīgi drošības apsvērumu dēļ un tādēļ, ka tika izvietotas bez nepieciešamā saskaņojuma.

Inga Šteimane "Delfi" norāda, ka šis ir pirmais šāda veida precedents kopš 2015. gada, kad tika atklāta mākslas stacija "Dubulti", un visu līdzšinējo septiņu darbības gadu laikā neesot bijušas problēmas saskaņot āra izkārtnes ar VAS "Latvijas dzelzceļš". Situāciju sarežģī apstāklis, ka, lai arī stacijas iekštelpas pārvalda Jūrmalas pilsētas dome, kas tās nodevusi fonda rīcībā, Dubultu stacijas fasāde ir "Latvijas dzelzceļa" infrastruktūras daļa, tāpēc visas aktivitātes ārpus stacijas jāsaskaņo ar uzņēmumu.

"Uz 7. aprīlī iesniegto iesniegumu (par regulāro izkārtņu un tekstilizkārtņu saskaņojumu) "LDz" neatbildēja un nesniedza ziņu, un tā kā bija pienācis projekta sākums (21. aprīlis), izkārtnes tika izvietotas. No "Ldz" pienāca vēstule 29. aprīlī, un tās saturs apšaubīja, ka vispār izkārtnes drīkstot izlikt," atklāj Inga Šteimane. Tam esot sekojusi telefonsaruna ar "Ldz", kurā ticis apšaubīts izkārtņu saskaņojums vēl 2015. gadā. 20. maijā kuratore saņēma no "Ldz" rakstisku atbildi, kurā norādīts, ka "ēkas fasāde un ārtelpas ir "Latvijas dzelzceļš" valdījumā, un bez "Latvijas dzelzceļš" atļaujas šīs ēkas ārējās sienas u. c. platības trešo pušu interešu nodrošināšanai aizliegts izmantot." Uzņēmums neesot reaģējis uz piedāvājumu tikties klātienē un pārrunāt šo jautājumu.

Rezultātā 23. maijā gan izstādes izkārtne, gan minētie Tomasa Hiršhorna darbi tikuši demontēti un aizvesti projām, neinformējot projekta rīkotājus par to atrašanās vietu. "Tas ir barbarisms, politiska cenzūra, kā arī tiesiskuma ignorance," savu sašutumu par "Latvijas dzelzceļa" rīcību neslēpj Inga Šteimane.

Kā "Delfi" skaidro Ldz pārstāve Agnese Līcīte, izkārtnes tika demontētas vienīgi drošības apsvērumu dēļ un tādēļ, ka tika izvietotas bez LDz kā ēkas īpašnieka un bez Jūrmalas Pilsētplānošanas pārvaldes saskaņojuma.

"Tā kā brīvi karājošos un vējainajos laikapstākļos nekontrolēti plandošu lielizmēra tekstila plakātu atrašanās tiešā sliežu ceļu tuvumā drošības apsvērumu dēļ nav pieļaujama, jo tie var novērst mašīnista un/vai pasažieru uzmanību, kā arī var tikt ar vēju norauti uz sliežu ceļiem un tādējādi radīt būtiskus riskus, LDz bija spiests tos noņemt. Viena no LDz būtiskākajām prioritātēm vienmēr ir, bija un būs cilvēku drošība, un vējā plivinošas lielizmēra nesaskaņotas auduma reklāmas rada drošības riskus un ir jānoņem, neatkarīgi no to satura," norāda Līcīte.

LDz pārstāve arī uzsver, ka Jūrmalas pilsētas dome un Fonds "Kultūras Forums" ir tikuši informēti par LDz nostāju šo liela mēroga plandošo izkārtņu izvietošanā uz Dubultu dzelzceļa stacijas ēkas fasādes likumdošanā noteiktā kārtībā. Tikušas nosūtītas pat divas vēstules – 29. aprīlī un 11. maijā, cita starpā aicinot izstādes organizatorus pretlikumīgi izvietotos materiālus no LDz īpašuma noņemt.

"Diemžēl rīcība no izstādes organizatoru puses nesekoja, un LDz bija spiests šos drošības principiem neatbilstošos un bez nepieciešamajiem saskaņojumiem izvietotos reklāmas banerus demontēt saviem spēkiem," "Delfi" saka Līcīte.

Viņa arī atgādina, ka saskaņā ar patapinājuma līgumu, kas starp LDz un Jūrmalas pilsētas domi tika noslēgts 2015. gada 28. aprīlī, lietošanā tika nodotas stacijas iekštelpas un līgumā norādīts, ka bez LDz rakstiskas atļaujas nedrīkst izmantot Dubultu dzelzceļa stacijas ēkas fasādi un laukumus pie tās, izkārtņu, reklāmas stendu utml. izvietošanai.

"Apsekojot stacijas ēku, pie kuras fasādes bija piestiprināti minētie tekstila, brīvi krītošie baneri, tika konstatēts, ka ne no LDz, ne Jūrmalas pilsētplānošanas departamenta nav saņemts saskaņojums arī reklāmas plakāta izvietošanai. Ir skaidrs, ka izstādes tiek plānotas ilgu laiku iepriekš, tādēļ aicinām izstāžu kuratorus savlaicīgi plānot arī reklāmas plakātu izvietojumus, lai tos būtu iespējams saskaņot ar visām normatīvajos aktos paredzētajām pusēm," mudina Līcīte.

Uz jautājumu, kāds ir demontēto reklāmas baneru un mākslas darbu liktenis, un kur tie šobrīd atrodas, LDz pārstāve saka, ka nākamajā dienā pēc reklāmas baneru demotāžas, 24. maijā, LDz darbinieki centušies izkārtnes atdot organizatoriem, taču izstādes pārstāvji atteikušies parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu un demontētos materiālus kategoriski atteikušies pieņemt. Šobrīd tie atrodas LDz noliktavā, kur īpašnieki tos var saņemt. Jūrmalas pilsētas domei tiks nosūtīta vēstule ar informāciju par nododamo materiālu atrašanās vietu un kontaktinformācija saziņai, vēsta Līcīte.

Jau ziņots, ka Mākslas stacijā Dubulti no 21. aprīļa līdz 5. maijam strādā pazīstamais šveiciešu mākslinieks Tomass Hiršhorns, bet projekta laikā tapušie darbi būs skatāmi līdz 29. jūnijam.