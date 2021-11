Ja domājam par vēsturiskām fotogrāfijām muzeju krājumos vai ģimenes albumos, vispirms acu priekšā nozib melnbalti kadri vai attēli sēpijas tonī. Iespējams, tāpēc arī mūsu iztēle vēsturiskus notikumus vispirms liek priekšā melnbaltus, it kā attālinātus un no citas pasaules. Tomēr fotogrāfiju vēsture ir daudz raibāka. Krāsainās pagātnes meklējumos šajās dienās var doties uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM), kur aplūkojama izstāde "Krāsainā Latvija". Tā ir veltījums mūsdienās ikdienišķai, bet vēl pirms nepilniem simt gadiem ekskluzīvai lietai – krāsu fotouzņēmumiem.

Īpaši populāras 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā bija kolorētās atklātnes ar skatiem no dažādām Latvijas vietām. Reaģējot uz pieprasījumu, teju katrā miestā grāmatu un rakstāmlietu veikalu īpašnieki un fotogrāfi izdeva atklātnes ar savas apkaimes skaistākajiem skatiem. Lai gan šīs atklātnes atgādina fotogrāfijas, tās iespieda tipogrāfiski, par pamatu ņemot kolorētu melnbaltu fotogrāfiju. Savukārt speciālistiem kolorētās atklātnes ir ne tikai skaista piemiņa no pagātnes, bet kalpo arī kā nozīmīgs avots novadpētniecībā. Piemēram, krāsainajās atklātnēs saglabājušies skati no vietām un pilsētām, kas mūsdienās vairs neeksistē, – nopostītas muižas, baznīcas, šodien jau pārbūvētas, modernizētas pilsētas un citas vietas.

Savukārt padomju gados bija cilvēki, kas apzināti iemūžināja kultūrvēsturisko mantojumu, jo acīmredzot juta, ka tas padomju ideoloģijai ir kaut kas nevēlams. Piemēram, ilggadējais LNVM darbinieks Arvīds Gusars 60. un 70. gados mērķtiecīgi fotografēja muižas, baznīcas, vecus krogus ceļmalās, arī ainavas. Savukārt pazīstamā arheologa Vladislava Urtāna fotoaparāts fiksējis vienus no pēdējiem mirkļiem vēl pirms Staburaga appludināšanas 1966. gadā. Pirms tam daudzi cilvēki devās sava veida svētceļojumā atvadīties. Tā tapusi viena no retajām fotogrāfijām, kur Staburags redzams savās īstajās krāsās.