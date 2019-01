Rīgā būs skatāma Islandes, Grenlandes un Fēru salu modes iedvesmota izstāde

No 7. februāra līdz 31. martam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM, Rīgā, Skārņu ielā 10) viesosies izstāde "The Weather Diaries / Laika zīmju pieraksti", piedāvājot ziemeļu dabas skaistuma un skarbo laikapstākļu iedvesmotu Islandes, Grenlandes un Fēru salu mākslinieku skatījumu uz mūsdienu modi, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Izstāde tapusi sadarbībā ar māksliniecēm-kuratorēm Sāru Kūperi (Sarah Cooper, 1974, ASV) un Ninu Gorferi (Nina Gorfer, 1979, Austrija), kuras divu gadu garumā apmeklēja Islandē, Grenlandē un Fēru salās dzīvojošos modes māksliniekus un dizainerus, lai pētītu, kā salinieku vide, kultūras identitāte un tradīcijas ietekmē viņu radošumu.

Pretstatā antropologu tradicionālajai zinātniskajai pieejai kopienu kultūras pētīšanā, Kūpere un Gorfere savus novērojumus transformē ar fotokameras aci tvertos poētiskos stāstos. Viņu iespaidi pārvēršas iestudētās portretfotogrāfijās, pievienojot krāsu slāni, tekstūru un simbolismu. Katrs portrets ir veidots sadarbībā ar vietējo modes mākslinieku, un paralēli fotogrāfijām izstādē ir skatāmas arī dizaineru tekstilinstalācijas.

Īpaša nozīme projektā tiek piešķirta mākslinieku dzimtajai vietai un videi. "Daži attēli izstādē ir pilnīgi bez cilvēkiem, tādējādi uzsverot Ziemeļatlantijas dabas ainavas bezgalīgo plašumu un neparedzamos laikapstākļus," stāsta Nina Gorfere. "Mēs izjutām dabas varenību. Tā atstāj nospiedumu pat tad, ja esi tūrists. Un, protams, tā neapšaubāmi ietekmē tos, kuri tur dzīvo un uzaug. Tam radošumam, kas atklājas šajās pasaules daļās, piemīt savdabīgs mežonīgums un bezbailība," turpina Sāra Kūpere.

Duets Kūpere & Gorfere uzsāka sadarbību 2006. gadā, veidojot fotoprojektus. Kopš tā laika abas autores izdevušas vairākas mākslinieciski augstvērtīgas grāmatas un sarīkojušas izstādes visā pasaulē. Ideju realizēšanai Kūpere un Gorfere izmanto pašu radītu metodi, kuras centrā ir ceļojumi, tikšanās ar cilvēkiem un šo personību stāsti. Šobrīd mākslinieces dzīvo un strādā Gēteborgā (Zviedrija) un Berlīnē (Vācija).

Izstāde Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kurā 11 islandiešu, grenlandiešu un fēriešu mākslinieki-dizaineri piedāvā savu interpretāciju par mūsdienu modi, ir tālu no tradicionālās modes pasaules ar tai raksturīgajām sezonālajām tendencēm. Ekspozīcija aktualizē jautājumu par mākslinieka radošumu un faktoriem, kas to ietekmē – kultūras identitāte, tradīcijas, vide, dabas ainava, laikapstākļi, kā arī Ziemeļvalstu inovatīvā pieredze ilgtspējīgas modes radīšanā, izmantojot vietējos resursus. Projekta ietvaros apmeklētājiem būs iespēja tikties ar dažiem no izstādē pārstāvētajiem māksliniekiem, kas dalīsies savā pieredzē par dizainera lomu un atbildību ilgtspējīgas modes radīšanā.

Izstādi "The Weather Diaries / Laika zīmju pieraksti" 2014. gadā veidojusi Ziemeļu māja Reikjavikā (Islande) priekš 3. Ziemeļvalstu modes biennāles, kas notika Lietišķās mākslas muzejā Frankfurtē. Kopš tā laika ekspozīcija tikusi izrādīta Dānijā, Nīderlandē, Fēru salās, Islandē, ASV, Ķīnā, Zviedrijā un Grenlandē, bet 2019. gadā viesosies Rīgā, Viļņā un Tallinā. Izstādē pārstāvēti 11 modes mākslinieki un dizaineri.