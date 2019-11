Rīgas cirkā notiks diskusija par dezinformāciju

Teātra trupa "Kvadrifrons" otrdien, 5. novembrī, pulksten 16.00 aicina uz diskusiju "Māņi galvās un uz skatuves", kurā dalībnieki meklēs atbildes uz to, kā sabiedrībā tiek konstruētas patiesības un meli. Diskusija notiks Rīgas cirkā (Merķeļa ielā 4, ieeja norises vietā no A.Kalniņa ielas).

Šobrīd norit darbs pie "Kvadrifrona" izrādes "Fake News!" par mūsu laikmeta dezinformācijas parādībām. Tās pirmizrāde notiks 15. novembrī, bet līdz tam izrādes veidotāji vēlas aicināt zinošus jomas speciālistus pārrunāt viltus ziņu fenomenu. Eksperti diskutēs par dažādiem informācijas konstruēšanas aspektiem un manipulācijas parādībām. Diskusijas "Māņi galvās un uz skatuves" dalībnieki būs politoloģe un publiciste Linda Curika, mediju pētnieks un filosofs Ģirts Jankovskis un izrādes "Fake News!" režisors Klāvs Mellis. Diskusiju moderēs Juris Baltačs. Saruna tiks pārraidīta arī tiešraidē "Kvadrifrona" oficiālajā "Facebook" kontā.

"Viltus ziņas un citas dezinformācijas parādības ir viens no mūsdienu lielajiem izaicinājumiem. Arī Latvijas iedzīvotājus ietekmē populistisku un tendenciozu mediju saturs. Par varu, kas piemīt apzināti nepatiesas informācijas izplatītājiem, tiek runāts un diskutēts maz. Taču, kad zūd ticība patiesas informācijas iespējamībai, pasaule kļūst nestabila. Kur atrodas robeža starp patiesību un maldiem?" jautā "Kvadrifrona" dalībnieki. Vienlaikus mākslinieki meklē atbildes uz to, kā sabiedrībā vispār tiek konstruētas patiesības un meli. Robeža starp stāstu stāstīšanu un manipulāciju ar cilvēku prātiem nav nemaz tik strikta, un balansēšanu uz šīs robežas iespējams novērot gan dažādās sabiedriskās norisēs, gan politikā, gan mākslā. Šādu parādību vērtējumu nosaka to izraisītās sekas, kuras rada tīši vai netīši pavēstīti maldi. Manipulācija ar informāciju ieguvusi jaunu aktualitāti digitālā laikmeta iespēju kontekstā.

Diskusijas "Māņi galvās un uz skatuves" dalībnieki: Klāvs Mellis ir viens no trupas "Kvadrifrons" dibinātājiem, aktieriem, direktoriem un valdes locekļiem. Viņš arī topošās izrādes "Fake News!" režisors. Klāvs ikdienā bieži patērē dažnedažādus medijus, kā rezultātā arvien biežāk apšauba savas kritiskās domāšanas spējas.

Linda Curika ir publiciste, pedagoģijas doktorante. Informācijas telpa ir Lindas aizraušanās – gan agrāk, strādājot ar pētījumiem, gan šodien, vadot pasākumus, kuros viņa stāsta par viltus ziņām, kopā ar kolēģiem veidojot spēli "The News Hero", kā arī vadot komunikāciju NATO Stratēģiskās Komunikācijas izcilības centrā.

Ģirts Jankovskis ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, šobrīd īsteno pētījumu "Informācijas uztvere sociālos medijos. Filozofiska analīze."; Strādājis RSU Humanitāro zinātņu katedrā un lasījis kursus par argumentācijas pamatiem, bioētiku, komunikācijas psiholoģiju, ētiku u.c.

Juris Baltačs (diskusijas moderators) ir līdzorganizators zinātnes un kritiskās domāšanas popularizēšanas projektā SkeptiCafe, kā arī vada podkāstu Svarīgās detaļas, kurā sarunājas ar cilvēkiem par vērtīgākajiem ieskatiem, ko viņi guvuši caur savu darbu un dzīvi kopumā.