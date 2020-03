Rīgas cirks kopā ar kolēģiem no Zviedrijas kopīgi vadīs Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīklu

Rīgas cirks uz turpmākajiem diviem gadiem ievēlēts par vienu no divām Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīkla (Baltic Nordic Circus Network/BNCN) vadītājorganizācijām – kopā ar "Circus Syd" no Zviedrijas. Rīgas cirkam un Latvijas skatuves mākslu nozarei kopumā tas nozīmē ne vien starptautisku godu, bet arī iespēju pašmājās rīkot dažādas izglītojošas meistarklases, portālu "Delfi" informē Rīgas cirka pārstāvji.

BNCN ir Ziemeļeiropas cirka organizāciju sadarbības tīkls, kurā šobrīd ir 17 cirka mākslas organizācijas no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Tīkla mērķis ir stiprināt reģiona sadarbību cirka jomā, rīkot aktivitātes, kas stiprinātu laikmetīgā cirka mākslas atpazīstamību Ziemeļeiropā, kā arī veicinātu dažādus sadarbības projektus starp dalībvalstīm un iesaistītajām organizācijām. Tīkls organizē meistarklases, seminārus un starptautiskas mākslinieku rezidences gan māksliniekiem, gan industrijas profesionāļiem, tostarp tehniskajam personālam. BNCN rīkotajās apmācībās iespējams celt tehniskās prasmes, veikt pieredzes apmaiņu citās tīkla organizācijās, atrast atbilstošākos partnerus iecerētajiem projektiem, kā arī izprast un celt reģiona kopējo un katras valsts individuālo kultūras identitāti.

Kā vienai no divām organizācijām, kas BNCN vadīs no 2020. līdz 2022. gadam, Rīgas cirkam paredzama nozīmīga loma dažādu starptautisku pasākumu rīkošanā un koordinēšanā. Liela daļa no šiem pasākumiem notiks Rīgā, un tādējādi Rīgas teātriem, festivālu un koncertu organizatoriem skaņu, gaismu un citiem speciālistiem būs iespēja apmeklēt pasaules līmeņa meistaru vadītās apmācības.

"Man ir patiess prieks par Rīgas cirkam uzticēto pienākumu – vadīt Baltijas Ziemeļvalstu tīklu," saka Rīgas cirka direktore Liene Pērkone, uzsverot, ka šie divi gadi, kuru laikā Rīgas cirks līdzvadīs cirka organizāciju tīklu, nozīmē ne vien iespēju Latvijas vietējiem treneriem un skatuves māksliniekiem gūt starptautisku pieredzi, bet arī Rīgas cirka izcelšanu Eiropas un pasaules cirka kartē. "Vadītājorganizācijas loma apliecina arī citvalstu partneru uzticēšanos Rīgas cirka komandas zināšanām un kompetencei rīkot liela mēroga pasākumus," rezumē Liene Pērkne.

Tuvākajos mēnešos paredzētas vairākas BNCN aktivitātes – gan slēgta tipa pasākumi, kas paredzēti dalīborganizāciju pārstāvjiem, gan publiski pasākumi un meistarklases, uz kurām var pieteikties ikviens interesents, kura profesionālā darbība saistīta ar skatuves tehniskā nodrošinājuma jomu.

Tuvākie BNCN tīkla rīkotie pasākumi būs 11. un 12. martā, kad Rīgas cirkā notiks tīkla organizāciju pārstāvju tikšanās. Savukārt 15. un 16. aprīlī notiks gaisa akrobātikas iekares sistēmu apmācības (cirka iekares sistēmas un drošība) Stokholmā, turpinājumā no 5. līdz 7. maijam – gaisa akrobātikas iekares sistēmu apmācības (cirka iekares sistēmas un drošība) Rīgā. 27. un 28. maijā notiks "New Horizons Project" līderu apmaiņas programmas tikšanās Rīgā, bet no 9. līdz 12. jūnijā "ARTiculate Circus Education" meistarklases Viļņā

Sīkāku informāciju par pieteikšanos meistarklasēm un citām aktivitātēm var uzzināt balticnordiccircus.com, kā arī Rīgas cirka mājaslapā.