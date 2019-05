Stacijas laukumā atklās Latvijas Dizaina gada balvas darbu izstādi

Trešdien, 8. maijā, pulksten 14.00 Stacijas laukumā tiks atklāta lielformāta brīvdabas izstāde "Latvijas Dizaina gada balva 2019". Pirmo reizi plašākai auditorijai un ikvienam apmeklētājam bez maksas būs pieejami apskatei 20 dažādi pašmāju dizaina risinājumi, kas guvuši Latvijas un starptautisku žūrijas pārstāvju atzinību "Latvijas Dizaina gada balva" konkursā.

Šogad "Latvijas Dizaina gada balvas" izstāde būs pieejama apskatei tikai un vienīgi pašā Rīgas centrā, laukumā pie t/c "Origo". Šī būs iespēja ikvienam interesentam bez maksas iepazīties ar atzinīgi novērtētiem Latvijā radītiem dizaina darbiem demokrātiskā un skatītājam pieejamākā vidē, jebkurā sev vēlamā laikā.

Šī gada jaunums ir Publikas balsojums, kas notiks elektroniski – no 8. maija līdz 10. jūnijam t/c "Origo" mājaslapā origo.lv ikvienam būs iespēja nobalsot par savu favorītu, nosakot to, kurš no dizaina risinājumiem saņems Publikas balsojuma balvu. Ikviens balsotājs var piedalīties izlozē, kuras noslēgumā trīs laimīgie savā īpašumā iegūs rakstu krājumu "Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju".

"Latvijas Dizaina gada balva" ir lielākais gada notikums Latvijas dizainā un šī balva ir augstākais apbalvojums Latvijas dizaina nozarē. Tas ir ikgadējs, nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā, kura mērķis ir apzināt un popularizēt Latvijas dizaineru labākos sniegumus un veicināt nozares augstvērtīgu attīstību. Latvijas Dizaina gada balvas iniciators ir Latvijas Kultūras ministrija, organizē dizaina birojs H2E. Balvas lielais partneris ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē "Accenture". Šogad konkurss norisinājās jau trešo reizi un izstādē būs atspoguļoti 20 konkursa fināla darbi.

"Dizains Latvijā ir spēcīga, augoša nozare ar labām tradīcijām dizaina izglītībā. Dizains ir nevis par lietām, bet cilvēkiem un attiecībām, tas ir daudzveidīgs un ir kā atbilde sociālai situācijai valstī, piedāvājot dažādus risinājumus, kurus aicinām iepazīt," stāsta dizaina biroja H2E vadošā dizainere, konkursa "Latvijas Dizaina gada balva" organizatore Ingūna Elere.

Ekspozīcijā būs apskatāmas gan dizaina darbu fotogrāfijas, gan plašāki apraksti un darbu autoru vēstījumi par radīto dizainu. Starp izstādē iekļautajiem 20 konkursa fināla darbiem atrodami gan radītie vides dizaina, gan interneta mājaslapu, grāmatu un citu objektu dizaini – piemēram, mobilā aplikācija "Yelo", informācijas vietne "Sieviete un darbs", prefabricēta māja "Type A", digitālais rīks "Ir politiskais tinderis", kampaņa #esesmuintroverts, grāmatžurnāls "Benji Knewman" un citi. Katram darbam pievienoti arī šī gada žūrijas komentāri un novērtējums.

"Latvijas Dizaina gada balva 2019" žūrijas dalībnieks Kristofers Tērners (Christopher Turner) vienā no intervijām atklāj: "Lieliski, ka 20 konkursa finālistu darbu izstāde būs pieejama apskatei Stacijas laukumā, kur to varēs aplūkot pēc iespējas vairāk cilvēku. Priecājos, ka izstāde nav veidota kā elitāras svinības."

Jau ziņots, ka 2019. gadā Latvijas Dizaina gada balvas pirmo vietu ieguva kampaņa "#esesmuintroverts", kuras autors ir platforma "Latvijas literatūra".