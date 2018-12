'TabFab' radošā kvartāla metu konkursā uzvarējis Latvijas arhitektu birojs 'NRJA'

Starptautiskajā metu konkursā ""TabFab" radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija" uzvarējis Latvijas arhitektu birojs "NRJA", piektdien, 7. decembrī, paziņoja kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK).

Arhitektu birojs "NRJA" tiks aicināts piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. "NRJA" darbs par labāko tika atzīts gandrīz vienprātīgā starptautiskās žūrijas balsojumā. Konkursa uzvarētāji saņems 18 000 eiro naudas balvu.

Otro vietu un godalgu 14 000 eiro apmērā žūrija piešķīra Latvijas un Apvienotās Karalistes personu apvienības ""Alsins Architecture", "Kalve arhitekti", "Fabrum"" darbam, bet trešo vietu konkursā ieguva SIA "Būvdizains", kas saņems godalgu 10 000 eiro apmērā.

Vienlaikus veicināšanas balvas 2000 eiro apmērā katru piešķirtas Dānijas uzņēmumam "Sleth", Latvijas un Dānijas personu apvienībai LAAA, kuru veido "Lauder Architects", "Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS", "A.Ābeles inženieru birojs" un "Acitektura", uzņēmumu apvienībai no Dānijas ""Arkitekt MAA", "DSA Ark Studio", "Jorgen Taxholm & Nils Jeppe Hansen Wuttke & Ringhof Arkitekter BDA MMA", "Thomas Ringhof Knud Aarup Kappel"" un Apvienotās Karalistes kompānijai "Richard Galey & Partners (Leicester)".

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) valdes locekle Kitija Gruškevica sacīja, ka žūrijas vērtējuma pamatā bija arhitektoniskā risinājuma kvalitāti, ideju un atbilstību lietotāju vajadzībām, tā iekļaušanos pilsētas ainavā un teritorijas labiekārtojuma funkcionalitāti un pievilcību. Tikpat svarīgi bija arī ēkas ilgtermiņa ekspluatācijas aspekti.

"Uzvarējušais piedāvājums ir drosmīgs, oriģināls, ar potenciālu piesaistīt gan pilsētas iedzīvotājus, gan ārvalstu viesus. Šajā vīzijā žūrija saskatīja spēcīgu kompozīciju, arhitektu izpratni par pilsētvidi un meistarīgi apvienotas radošā kvartāla lietotāju vajadzības," sacīja Gruškevica.

Konkursā kopumā tika saņemti 17 pieteikumi.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka metu konkursa kopējais balvu fonds ir 50 000 eiro, ko nodrošina Dānijas Kultūras ministrija ar Dānijas Ārlietu ministrijas atbalstu, kā arī sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu un privātiem dāņu fondiem.

Gruškevica iepriekš sacīja, ka saņemtais piedāvājumu skaits atbilst konkursa specifikai un nolikuma sarežģītībai. "Galu galā "TabFab" kā teritorija ir daļa no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" un daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" tiešā tuvuma, to aizsardzības jeb tā saucamās bufera zonas. Turklāt būtiski ir ne tikai radoši un mūsdienīgi atrisināt kvartāla attīstību – vēl ir jāņem vērā tā nākotnes lietotāju vajadzības," pauda VNĪ pārstāve.

Atbilstoši nolikumam galvenie kritēriji, kas tika vērtēti, ir arhitektoniskā risinājuma kvalitāte, izteiksmība, idejas oriģinalitāte, jauno būvapjomu iekļaušanās Rīgas vēsturiskā centra ainaviskajā pilsētvidē, plānojuma atbilstība telpu programmai, konkursa objekta energoefektivitāte un ilgtspējīgie risinājumi, teritorijas labiekārtojuma un apzaļumojuma koncepcija, gājēju un velosipēdistu plūsmu organizācija, autostāvvietu risinājums, kā arī publiskās ārtelpas funkcionalitāte un atraktivitāte.

"TabFab" radošais kvartāls būs izglītības, kultūras un radošo industriju centrs - jauna mājvieta Latvijas Kultūras akadēmijai, Rīgas Kino muzejam un Latvijas Fotogrāfijas muzejam, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju inkubatoram.

"TabFab" radošā kvartāla būvniecību un attīstību VNĪ plāno pabeigt līdz 2022.gada beigām, Teritorijas kopējā platība ir 7229 kvadrātmetri, kopējā apbūves platība - 13 362 kvadrātmetri. Projekta kopējais budžets ir 5,058 miljoni eiro, no tiem 4,98 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un Latvijas budžeta līdzekļi, bet 78 000 ir Dānijas Karalistes atbalsts.