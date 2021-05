'Tas nebija revolūcijas, bet evolūcijas ceļš.' Saruna ar Sarmīti Ēlerti

Ne velti slavenais, brīžam apnicīgais Oldesa Hakslija teiciens – "vēsture māca to, ka cilvēki neko nemācās no vēstures" – izrādās taisnība. Ir pagājuši vairāk nekā trīsdesmit gadi, tomēr – vai esam kaut ko mācījušies no brīvības? Un vai brīvība ir kaut ko mācījusi mums? Cik liela loma var būt vienam laikrakstam? Kāda bija mediju loma Atmodas laikā, un kāda tā ir šodien? Vai šodien sasniegts Neatkarības deklarācijas mērķis? Šķiet, laikraksts "Literatūra un Māksla" ir tāda parādība latviešu kultūrā, par ko neviens Latvijas iedzīvotājs nevarētu teikt: man ar to nav nekādas saistības. Šī avīze, lai gan mūsdienās vairs ne tik bieži izcelta vai pieminēta, ir viens no spilgtākajiem Atmodas laika simboliem un vēl aizvien uzskatāma par kvalitātes latiņu kultūras žurnālistikā.

Raksts tapis kā daļa no autores bakalaura darba "Laikraksta "Literatūra un Māksla" (1985–1990) loma Trešajā atmodā" Rīgas Stradiņa universitātē, Komunikācijas fakultātē.

"Labas avīzes lielākais pienesums ir tas, ka tā atstāj nospiedumu cilvēku domāšanā, pat ja viņi to neapzinās," ar smaidu sejā atzīst Sarmīte Ēlerte, Valsts prezidenta padomniece kultūrpolitikas jautājumos, kādreiz – "Literatūras un Mākslas" Kino un foto nodaļas vadītāja. "Pirms pāris gadiem pārlapoju "Literatūras un Mākslas" komplektus un, dažus rakstus pārlasot, pēkšņi sapratu – kāda doma, formulējums no šiem rakstiem ir ļoti precīzi gadu desmitiem turpinājis manī dzīvot, kaut arī biju aizmirsusi, no kurienes tas nācis," atceras Ēlerte.

Rakstniece Regīna Ezera reiz rakstīja: ""Literatūra un Māksla" ir kā dāma vidējos gados, kura katrā numurā balansē starp jaunības maksimālismu un nobrieduša prāta apsvērumiem, kura pūlas neatpalikt no aktuālās modes, taču vairs neielaižas gadījuma sakaros." Jūs esat bijusi Kino nodaļas vadītāja laikrakstā "Literatūra un Māksla". Ko nozīmē šis laikraksts jums – tolaik un tagad?

Apskaužama ir iespēja jaunam cilvēkam nonākt tik kvalitatīvā un prasīgā vidē. Es sāku tur strādāt, vēl studējot augstskolas 2. kursā. Kvalitāte, kas tolaik valdīja šajā laikrakstā, bija saistīta ar ārkārtīgi augstu paškritikas līmeni. Katru pirmdienu mums bija redakcijas sapulce, kur ļoti kritiskā veidā gājām cauri katram rakstam. Manuprāt, prasīguma līmenis pēc kvalitātes bija ļoti augsts, un tādēļ "Literatūrai un Mākslai" tolaik bija ļoti liela loma Latvijas publiskajā telpā. Šobrīd tās šķiet skaistas atmiņas.

Bet, runājot par Regīnas Ezeras teikto, – briedums bija tieši tā augstā kvalitāte, ko "Literatūra un Māksla" prasīja no publicējamiem rakstiem un saviem darbiniekiem. Savukārt maksimālisms bija virziens, kas sākās 80. gadu sākumā – laikā, kad "Literatūra un Māksla" kļuva aizvien publicistiski asāka un arvien vairāk sāka rakstīt ne tikai par mākslas, bet arī dzīves problemātiku.

Aplūkojot laikraksta "Literatūra un Māksla" arhīvus, var tikai apbrīnot tā laika augsto žurnālistikas kvalitāti, valodas lietojumu, profesionālo diskusiju, kritikas un viedokļu dažādību, secinot, ka gandrīz nekas no satura nav novecojis. Cik lielu "Literatūras un Mākslas" lomu saskatāt Trešās atmodas procesos, un kādēļ, jūsuprāt, ir aktuāli runāt par šo laikrakstu vēl joprojām?

Protams, tas ir aktuāli! Es domāju, ka ir aktuāli runāt un niansēti izprast faktos balstītu inteliģences lomu tajā laikā. Tolaik ārkārtīgi nozīmīgi bija, ka jau pirms Tautas frontes laika inteliģence uzņēmās vadošo lomu, savukārt Atmodas laikā inteliģence deva tautai drosmi un paļāvību – ja šie iemīļotie un visiem pazīstamie mākslas darbinieki iesaistījās, tad arī pārējiem izčākstēja bailes. Režīmam tolaik bija interese ar dažādu labumu palīdzību turēt inteliģenci īsā pavadā, bet, no otras puses, viņi apzinājās inteliģences spēku, un tāpēc nācās to respektēt. Manuprāt, padomju laika latviešu inteliģences lomu varētu raksturot tā – viņi pretojās sadarbojoties. Jau pēc Imanta Ziedoņa nāves Ausma Kantāne rakstīja, ka Ziedonis varēja ar kāju spert vaļā Centrālkomitejas durvis. Ja mākslinieks ar savu talantu ieguva un spriedzē ar cenzūru, var teikt, izkaroja šo priviliģēto lomu, tajā pašā laikā ejot zināmus kompromisa ceļus, tad viņa ietekme varēja būt ļoti liela. Ar tādu mākslinieku bija jārēķinās, un varai bija grūti tikt galā. Tādi, piemēram, bija Ziedonis, Peters, Skulme.

Jāņa Škapara laikā avīze kļuva publicistiski aizvien asāka, rakstot par visādām nejēdzībām, liekulību, vārdu neatbilstību darbiem, par dabas degradāciju, par valodu, par Dziesmu svētkiem... Tādējādi "Literatūra un Māksla" kļuva par vienu no centrāliem spēlētājiem Atmodas sagatavošanā. Ar inteliģences balsi runāja tautas sāpes un ilgas. Pieķeroties jebkurai nejēdzībai, agri vai vēlu nonāca pie jautājuma par Latviju – pie tā, kas ar Latviju ir izdarīts. Lai to paveiktu, Škapars apzināti ap avīzi pulcēja talantīgākos tā laika inteliģences pārstāvjus, piemēram, Imantu Ziedoni, Paulu Putniņu, Džemmu Skulmi, Jānis Streiču, Andri Kolbergu u. c. Tas, ka "Literatūra un Māksla" izveidojās kā tribīne polemikai, neapšaubāmi, ietekmēja inteliģences pašizpratni par savu lomu, to, ka inteliģence konsolidējās un varēja ieņemt būtisku lomu Trešajā atmodā.

Foto: No Zigfrīda Dzeduļa arhīva. "Literatūra un Māksla" kolektīvs 80. gados. Sarmīte Ēlerte - trešajā rindā ceturtā no labās.

Jūs minējāt, ka tolaik bija vērojamas disidentisma iezīmes laikrakstā... Kāda bija gaisotne redakcijā, vai tolaik nebija bailīga sajūta, ka ir kāds iekšējais novērotājs, kurš varētu nodot?

Protams, "Literatūrai un Mākslai" tika pievērsta liela uzmanība. Arī "Barjerskrējienā" (redaktora Jāņa Škapara atmiņu grāmata, "Dienas grāmata", 2008) – jūs jau lasījāt, cik izšķiroša loma tolaik avīzēs bija redaktoram – tam, ko viņš uzņēmās un uz kādu risku bija gatavs iet. Tādu stingru robežu jau nebija. Katru reizi varēja mēģināt robežu pabīdīt, taču, ja neredzamā robežas tika pārkāptas, vienmēr cieta tieši redaktors. Viņš neprasīja no mums, nodaļu vadītājiem, cenzēt rakstus, bet, ja viņš teica, ka kaut ko tomēr nevarēs "dabūt cauri", t.i., publicēt, tad mums bija uzticība, ka to tiešām nevarēs. Šodien, par to domājot, ir žēl, cik daudz laika un nervu mēs veltījām tam, lai kaut par centimetru uz priekšu pabīdītu atļautā vārda robežas. Runājot par iekšējiem novērotājiem, ilggadējam publicistikas nodaļas vadītājam Zālamanam Eidusam aizejot, viņa vietā tika atsūtīts pilsonis no komunistiskā laikraksta "Cīņa". Ritēja diskusija par dabu, un, atceros, Škapars teica: "Šo rakstu jūs noslēpiet no viņa, lai ierauga tikai nodrukātu."