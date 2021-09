Top multimediāla dejas izrāde 'Latvju zīmēs rotāties'

Top vērienīga multimediāla dejas izrāde "Latvju zīmēs rotāties". Pie skatītājiem tā nonāks 2021. gada novembrī "Forum Cinemas" kinoteātrī "Kino Citadele". Šobrīd norit intensīvs filmēšanas darbs, video projektā piedalās vairāk nekā 600 dejotāji.

Multimediālās dejas izrādes "Latvju zīmēs rotāties" tapšanā iesaistīti vairāk kā 600 latviešu skatuviskās dejas dejotāji no 17 Latvijas A grupu ansambļiem, Saulkrastu koris "Anima", Bungu un dūdu mūzikas grupa "Auļi", mūziķi Otto Trapāns, Undīne Balode, Jānis Kalniņš un Latvīte Cirse. Projektu īsteno mākslinieciskā darba grupa - horeogrāfe Dagmāra Bārbale, komponists Mārtiņš Miļevskis, režisors Reinis Suhanovs, video mākslinieks Reinis Blūms un skaņu režisors Kaspars Bārbals.

Horeogrāfe un izrādes idejas autore Dagmāra Bārbale radījusi 15 jaunas horeogrāfijas ar inovatīvu skatījumu uz skatuviskās dejas tradīciju un iespējām to pārnest uz multividi. Izrādes pamats tapis laikā, kad amatiermākslas kolektīvu darbība varēja notikt tikai attālināti, līdz ar to teju visa deju programma balstīta uz to, ka dejotājs dejo vienatnē un ar citiem tiekas digitālajā pasaulē. Multimediālās dejas izrādes "Latvju zīmēs rotāties" pamatā ir 15 oriģināli, tautas dziesmu tekstos balstīti skaņdarbi, kurus komponējis Mārtiņš Miļevskis, savukārt vokālos aranžējumus korim veidojusi Laura Leontjeva.

Atklājot izrādes galveno pamatdomu, radošās komandas dvēsele Dagmāra Bārbale uzsver: ""Latvju zīmēs rotāties" ir par cilvēku. Par vienu, kurš nevar un negrib būt mūžīgi viens. Par tādu, kurš darīs visu, lai būtu dzīvs un spētu radīt un radītais, kā garākais līklocis, spožākais saules stars un dārdošākais pērkons aizsniedzas līdz simtiem citu, tādu pašu vienu. Un viens pie viena, divi pie četriem, desmiti pie simtiem un "viens" atkal būs "mēs". Un tā rodas brīnums, caur deju un balsu balsīm - "Latvju zīmēs rotāties"."

Ņemot vērā, ka katrs dejotājs tiek filmēts atsevišķi, cits citu viņi ieraudzīs tikai izrādes pirmizrādē. Filmēšana, kas sākusies jūnija beigās, turpināsies līdz pat oktobra pirmajai pusei, savukārt rezultāts – aptuveni stundu gara multimediāla dejas izrāde pie skatītājiem nonāks 2021. gada novembrī "Forum Cinemas" kinoteātrī "Kino Citadele".