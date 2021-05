Valmierā bijušo katlumāju izmantos jaunas kultūras un radošo industriju infrastruktūras attīstībai

Valmieras bijušo katlumāju, Rīgas ielā 25, izmantos jaunas kultūras un radošo industriju infrastruktūras attīstībai, tai skaitā laikmetīgās mākslas un radošo industriju centra izveidošanai, liecina Valmieras domes sēdes lēmums.

Lēmums ir viens no soļiem, Valmierai esot ceļā uz "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" titulu. Tas ir arī simbolisks vēstījums un sākums katlumājas pārveidei – vieta, kas apsildīja mājas, turpmāk sildīs sirdis, aicinot baudīt mākslu, skaidrots lēmumā.

Bijusī katlumāja jau pašlaik izteiksmīgi pauž savu pirmo kultūras vēstījumu, jo kļuvusi par neparastu āra izstādes vietu. Un to dara globāli. Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar AS "Valmieras enerģija" uz ēkas fasādes un 45 metrus augstā skursteņa īsteno projektu "Inside out", kas ir pasaulē lielākais cilvēku foto projekts. Tā mērķis ir mainīt pasauli. Dalībnieki, publiski daloties ar savu foto portretu, vērš uzmanību neiecietībai, rasismam, atbalsta demokrātiskas vērtības, veicina klimata pārmaiņas un runā par integrāciju. Valmieras projektā "Notice us!" jeb "Pamani mūs!" piedalījās 378 Valmieras un topošā Valmieras novada iedzīvotāji.

Projekta īstenošana ir viena no nozīmīgākajām norisēm ar lielu sabiedrības iesaisti un vienotību, Valmierai un topošajam Valmieras novadam esot ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā, skaidroja pašvaldībā.

Katlumāja Rīgas ielā 25, Valmierā ir "Valmieras enerģija" īpašumā esošs nekustamais īpašums. Kopš jaunas šķeldas katlumājas atklāšanas pagājušā gada oktobrī Dakstiņu ielā 1, Valmierā tā netiek izmantota pamatdarbības nodrošināšanai. Tāpēc nākamais solis būs apzināt iespējamos īpašuma atsavināšanas veidus minētā nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā.

Viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Valmieras pilsētas Kultūras attīstības stratēģijā 2018.-2027. gadam minētie stratēģiskie mērķi ir nodrošināt kultūras infrastruktūras attīstību, atjaunošanu un atbilstību mūsdienu vides, dizaina un kultūras produktu patēriņa prasībām. Šajā laika periodā plānots pilnveidot esošo un veidot jaunu kultūras un radošo industriju infrastruktūru, nodrošināt sabalansētu un kvalitatīvu kultūras produktu piedāvājumu dažāda vecuma mērķauditorijām, kā arī nodrošināt kultūras mantojuma pēctecību, saglabāšanu, tā mūsdienīgu interpretāciju, tālāknodošanu dažādām auditorijām.