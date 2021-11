Valsts svētku nedēļā izgaismos Brīvības pieminekļa zvaigznes

Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, īpašā izgaismojumā iemirdzēsies Brīvības pieminekļa trīs zvaigznes, portālu "Delfi" informēja Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda pārstāve Ilze Ošāne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trīs zeltītās zvaigznes Brīvības pieminekļa virsotnē tiks izgaismotas, pateicoties mecenātei Inārai Teterevai, kura ziedojusi 20 000 eiro divu īpašu gaismas ķermeņu iegādei.

Īpašos gaismekļus, kas izgaismos Brīvības pieminekļa zelta zvaigznes, ražo viens no pasaulē atzītākajiem uzņēmumiem "Color Kinetics", kas specializējies arhitektonisko gaismu ražošanā. Gaismekļi tiek īpaši pasūtīti pēc Latvijas uzņēmuma "Kompānija NA" gaismas speciālistu norādījumiem, tiem ir izteikti šaurs leņķis, gaismekļu stabi atradīsies nostāk no Brīvības pieminekļa Vecrīgas pusē, lai to stari akcentētu Brīvības pieminekļa trīs zelta zvaigznes.

Jau ziņots, ka Brīvības pieminekļa izgaismošanas atklāšana paredzēta 18. novembrī, pulksten 19.30.

"Brīvības piemineklis ir mūsu tautas brīvības un neatkarības simbols. Pirms vairāk nekā astoņdesmit gadiem tas tika uzcelts pateicoties Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem – Brīvības piemineklis bija kā simbols ticībai Latvijas nākotnei. Mēs šobrīd dzīvojam sarežģītā laikā, kur pandēmijas ēnā daudzi vairs nespēj noticēt Latvijai. Izgaismojot Brīvības pieminekli, mēs centīsimies arī iedegt gaismu daudzās sirdīs un prātos, lai mums visiem kopā izdotos atkal noticēt Latvijai. Esmu pagodināta, ka man tika dota iespēja piešķirt finansējumu tieši trīs zelta zvaigžņu izgaismošanai, un esmu pārliecināta, ka tās spēs izgaismot mūsu valsts un mūsu cilvēku turpmāko ceļu vispārējas labklājības un izaugsmes vārdā," teic mecenāte Ināra Tetereva.

Trīs zeltītas zvaigznes, ko Brīvības tēls jaunas sievietes veidolā ceļ debesīs, simbolizē Latvijas vēsturiskos novadus – Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Arī izcilais tēlnieks Kārlis Zāle savu Brīvības pieminekļa metu bija nosaucis - "Mirdzi kā zvaigzne!".

Atgādinām, ka 2018. gada nogalē domubiedru grupa bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera vadībā nodibināja Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu. Brīvības pieminekļa izgaismošanas projektā ar saviem ziedojumiem pievienojās gan Latvijas iedzīvotāji, uzņēmumi, gan ārvalstīs dzīvojošie Latvijas patrioti. Ziedotājiem atsaucās arī Rīgas Dome, un šī gada 24. septembrī tika uzsākti Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta būvdarbi.

Oktobrī pieminekļa apkārtnē tika izbūvēta jauna komunikāciju infrastruktūra. Savukārt, novembra pirmajās dienās uzstādīti 12 speciālie balsti, kuru augstums ir 11 metri un kuros tiek izvietoti 54 speciāli apgaismes ķermeņi, ko izstrādājuši, saražojuši un ziedo Latvijas uzņēmums "Kompānija NA".