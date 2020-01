Visā pasaulē iemīļotais cirks 'Cirque du Soleil' ir ieradies Rīgā

"Cirque du Soleil" izrādes "Crystal" trupa šodien cītīgi gatavojas pirmizrādei "Arēnā Rīga", kas notiks jau rīt, 15. janvārī pulksten 20. Cirka izrādi uz ledus "Crystal" Rīgā varēs vērot no 15. līdz 19. janvārim, portālu "Delfi" informē izrādes pārstāve Linda Liepiņa.

Ņemot vērā to, ka šovs norisinās uz ledus, ikvienam tā dalībniekam ir jāmāk slidot. Viens no izrādes veidotāju lielākajiem izaicinājumiem bija atrast augstākā līmeņa akrobātus, kuri varētu kļūt par izciliem slidotājiem. Un tas ir izdevies! Šajā izrādē slido pat mūziķi! Tomēr daudzi mākslinieki pirms tam slidot nemaz nemācēja, tādēļ izrādes iestudēšanas process bijis pārbaudījumu pilns. Arī trapeces akrobāts Žeroms Sordijons, kas "Cirque du Soleil" strādā jau divus gadus, atzīst, ka akrobātika uz ledus atšķiras no viņa ierastajiem trikiem, jo akrobātika jāizpilda ar slidām kājās un nepieciešams veiksmīgi piezemēties uz ledus. "Crystal" komanda ir gatava priecēt skatītājus ar sava smagā darba rezultātiem!

Izrādē "Crystal" tiek izmantoti interaktīvie video, kas reaģē uz slidotājiem un mainās līdzi slidotāju darbībām. To nodrošina 28 video projektori. Šova režisors Sebastiens Soldevila stāsta par savu redzējumu: "Mēs gribējām radīt paši savu estētiku. Dažbrīd mēs izvēlējāmies vairāk vintāžas, 20. gadsimta sešdesmito gadu stilu un kaut ko neprātīgāku, dažbrīd kaut ko futūristiskāku, izmantojot līnijas un minimālisma stilu. Visas šovā atainotās pasaules eksistē Kristālas prātā, tādēļ nolēmām, ka šāda mainīga scenogrāfija būs piemērota." Turklāt izrādes noskaņu papildina gan cirka raksturīgās melodijas, gan populāru izpildītāju, piemēram, Bejonsī, "SIA" un "U2" dziesmas.

"Tas ir kas neredzēts – "Crystal" ir pirmā "Cirque du Soleil" izrāde, kurā ierastie akrobātiskie triki un klaunu priekšnesumi apvienoti ar pasaules klases ledus baletu. Rezultāts pārspēj visu, kas līdz šim redzēts leģendārās trupas izpildījumā – tā ir jauna līmeņa izrāde," redzētajā dalās "The Broadway world" apskatnieks Frenks Bengs. Apskatnieks atzīmē, ka īpašas uzslavas vērtas ir arī dekorācijas, kuru centrā ir masīva ledus pils ar biedējoši stāvām rampām, bet īpašo noskaņu papildina video projekcijas un gaismu rotaļas, kas pārvērš ledu plūstošā ūdenī vai arī gluži kā ar melnu tinti veido rakstus zem slidotāju kājām. "Šī iespaidīgā un aizraujošā jaunā izrāde ir vizuāli skaista, mākslinieciski atlētiska un pilnīgi unikāla. Ja jums patīk "Cirque du Soleil", jūs patiešām izbaudīsiet viņu jauno veikumu. Savukārt, ja jums līdz šim nav bijusi iespēja iepazīt viņu unikālās izrādes, "Crystal" ir lielisks veids, kā atklāt sev šo mākslas žanru," rezumē Frenks Bengs.

Šovs "Crystal" apvieno sevī elpu aizraujošu daiļslidošanu, cirka mākslu, veiklu akrobātiku un pārsteidzošus trikus gaisā. Jasmīna Kalila (Yasmine Khalil), "Crystal" radošā direktore, stāsta: "Priekšnesums uz ledus šķiet kā dabisks solis Cirque du Soleil attīstībā. Mēs bijām priecīgi izvēlēties ledus disciplīnas un padarīt tās vēl īpašākas un unikālākas, kā to spēj vien cirks."

"Cirque du Soleil" ir viens no pasaulē atpazīstamākajiem, lielākajiem un iespaidīgākajiem cirkiem. "Cirque du Soleil" izcelsme meklējama Kanādas pilsētiņā Kvebekā 1984. gadā, taču šodien tas pulcē māksliniekus no visas pasaules. Liela daļa no 1300 "Cirque du Soleil" izpildošajiem māksliniekiem ir bijušie profesionālie sportisti, galvenokārt vingrotāji, pasaules un olimpiskie čempioni, kuri var lepoties ar iepriekš karjerā iegūtām olimpiskajām medaļām. No uzņēmuma dibināšanas brīža ir radīti brīnumaini priekšnesumi un sniegta iespēja tos baudīt aptuveni 180 miljoniem skatītāju vairāk nekā 450 pilsētās visos sešos kontinentos. "Cirque du Soleil" ir cirks bez dzīvniekiem un tas garantē elpu aizraujošu piedzīvojumu un adrenalīna devu ikvienam skatītājam!