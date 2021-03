Žaņa Lipkes memoriāls iekļuvis Eiropas Muzeju gada balvas 50 ietekmes muzeju izlasē

Žaņa Lipkes memoriāls iekļauts Muzeju gada balvas dibinātāja Keneta Hadsona veidotajā "ietekmes muzeju" sarakstā, kas aptver pasaules nozīmīgākos un neparastākos muzejus.

Eiropas Muzeju gada balvas iedibinātājs britu žurnalists Kenets Hadsons 1987. gadā publicēja populāro grāmatu "Ietekmes muzeji" (Museums of Influence). Aplūkojot muzeja institūcijas 200 gadu vēsturi, Hadsons nosauca 37 pasaules muzejus 10 valstīs, kuru darbība bijusi izšķiroša muzejiskās domas un prakses attīstībai.

Šogad iznākušajā "Atgriežoties pie ietekmes muzejiem. Inovāciju un publiskās kvalitātes četras desmitgades Eiropas muzejos" (Revisiting Museums of Influence. Four Decades of Innovation and Public Quality in European Museums), Eiropas Muzeju gada balvas dažādu gadu žūrijas pārstāvji nosaukuši un īsu eseju veidā aprakstījuši savus "ietekmes muzejus", atskatoties uz balvas pasniegšanas 42. gadus ilgo vēsturi un turpat vai 1900 jauniem vai atjaunotiem muzejiem, kas jelkad tai pieteikti. Grāmatas atklāšana notiks 18. martā plkst. 16:00. Reģistrēties iespējams šeit.

"Mums bija ideja, un no tās izauga neparasts muzejs par sarežģītu tēmu. Man ir liels gandarījums redzēt, ka šis darbs ir tik augstu novērtēts," saka Lipkes memoriāla dibinātājs Māris Gailis.

2014. gadā Keneta Hadsona vārdā nosaukto konkursa īpašo balvu par neparastāko, drosmīgāko un, iespējams, kontroversiālāko sasniegumu, kas izaicina ierastos priekšstatus par muzeju lomu sabiedrībā, saņēma Žaņa Lipkes memoriāls Ķīpsalā, Rīgā. Memoriāls tika uzcelts par privāto ziedotāju līdzekļiem.

Idejas autori: Māris Gailis un Augusts Sukuts, arhitekte Zaiga Gaile.

Radošā komanda: Viktors Jansons, Kristaps Ģelzis, Reinis Suhanovs, Jēkabs Nīmanis

Jau vēstīts, ka Žaņa Lipkes memoriāls ir uzsācis darbu pie izglītības centra "Drosmes māja" izveides. Veiksmīgi noslēgusies līdzekļu vākšanas akcija zemes iegādei memoriāla paplašināšanai Ķīpsalā. Uzsākti jaunā būvobjekta Mazā Balasta dambī 6 projektēšanas darbi ar ideju konkursā uzvarējušo projektēšanas biroju "MADE arhitekti".