Dziesmu svētku pasākumi, kurus ikviens var apmeklēt par baltu velti

Jau pavisam drīz Rīgu pieskandinās XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Šogad svētki noris, atzīmējot šīs tradīcijas 150. gadadienu. Līdzās lielkoncertiem Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā, kā arī citiem pasākumiem, uz kuriem jāiegādājas biļetes, notiks arī plaša bezmaksas programma, ļaujot Svētku atmosfēru izbaudīt ikvienam.

Svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās"

Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens ir viens no būtiskākajiem notikumiem programmā un neatņemama tradīcijas sastāvdaļa. Tas ievadīs Svētku nedēļu un krāšņos Brīvības ielu no Brīvības pieminekļa līdz Dailes teātrim visas dienas garumā.

Šogad Svētku gājiens notiks 2. jūlijā, jau sākot no pulksten 10 līdz pat pulksten 18.

Aktivitātes Vērmanes dārzā

Foto: Evija Trifanova, LNKC



Svētku atmosfēru visas nedēļas garumā varēs baudīt Vērmanes dārzā, kur būs gan Amata meistaru darinājumu gadatirgus, gan arī prasmīgu amatnieku meistarklases.

3. jūlijā no pulksten 12 līdz 18, kā arī 5. jūlijā no pulksten 12 līdz 19 uz Vērmanes dārza skatuves tiks izspēlētas Latvijas amatierteātru labākās izrādes.

Amatierteātru kustība Dziesmusvētku vēsturē allaž bijusi klātesoša. Ar Svētku 150 gadadienā amatierteātru aktieri izspēlēs latviešu autoru darbu iestudējumus, kuri starpsvētku periodā Latvijas amatierteātru skatēs "Gada izrāde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022" tika atzīti par labākajiem, kā arī muzikālas programmas "Teātri spēlējas ar dziesmu Dziesmu spēlēs".

Precīza izrāžu programma pieejama Dziesmu svētku mājaslapā.

6. jūlijā no pulksten 12 līdz 20 iecerēta Tautu diena "Raduma spēks".

Tautu dienā uz četrām atsevišķām skatuvēm kopā uzstāsies 87 mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi (folkloras kopas, autentiskās dziedāšanas, tradicionālās mūzikas, tautas dziesmu, vokālie, folkloras un instrumentālie ansambļi, tautas deju kolektīvi un ansambļi, tautas instrumentu orķestri, kā arī kori un amatierteātra studija) un individuālie izpildītāji, pārstāvot slāvu, ukraiņu, krievu, poļu, baltkrievu, kazaku, bulgāru, azerbaidžānu, ebreju, romu (čigānu), vācu un lietuviešu tautības. Tāpat tautu dienā varēs redzēt un dzirdēt 5 ārzemju kolektīvus no Vācijas, Ukrainas, Itālijas un Somijas, kā arī 11 ārvalstu latviešu kolektīvus no Igaunijas, Luksemburgas, Vācijas, Zviedrijas, Brazīlijas un Īrijas.

8. jūlijs Vērmanes dārzā un arī Esplanādē būs folkloras dienas "Tīra spēle. Gods. Godi. Godīgums"

130 Latvijas un diasporas folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību folkloras kopas, pieci stāstnieki pieskandinās Vērmanes parku un Esplanādi, sniedzot iespēju, skatītājam aktīvi iesaistoties, ieskatīties tradīciju elementu daudzveidībā un novadu folkloras raksturzīmēs.

Savukārt 9. jūlijā Vērmanes dārzā būs Dziesminieku diena. No pulksten 12 līdz 17 būs iespēja dzirdēt gan koncertprogrammu ģimenēm ar bērniem, gan iepazīt jaunos dziesminiekus, gan klausīties dziesminieku lielkoncertu.

Pūtēju orķestru koncerti Rīgas baznīcās

6. jūlijā no pulksten 19 līdz 20.30 vairākās Rīgas baznīcās skanēs pūtēju orķestru bezmaksas koncerti.

Pūšaminstrumentu mūzika baznīcās un baznīcas torņos ir sena tradīcija, kuras ieviešana Dziesmu un deju svētku programmā ļauj pilnībā izbaudīt pūtēju orķestru plašās iespējas – no kamermūzikai raksturīgā smalkuma līdz pūtēju apvienotā orķestra spožumam. Latvijas pūtēju orķestri Rīgas baznīcās spēlēs sava repertuāra skaistākos skaņdarbus, aicinot rīdziniekus un galvaspilsētas viesus izbaudīt katra dievnama unikālo akustiku.

Koncerti skanēs Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Torņkalna baznīcā, Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Rīgas Jaunajā Svētās Ģertrūdes evanģēliski luteriskajā baznīcā.

"Skyforger", "Pūt, vējiņi!" un Jēkabs Nīmanis - daudzveidīga programma Svētku kvartālā Esplanādē

Vēsturiskā Dziesmusvētku norises vieta Esplanāde tradīcijas simtpiecdesmitgadē pārvērtīsies par Svētku parku – ar koncertiem un izrādēm uz divām skatuvēm, mūsdienu dizaina tirdziņu, Svētku restorānu, lielo koncertu publiskās skatīšanās vietu, kā arī jaukiem satikšanās brīžiem un Svētku atmosfēras baudīšanu.

Svētku kvartāla darbības laikā no 3. līdz 9. jūlijam būs iespēja bez maksas baudīt gan Kapelu maratonu, gan amatierteātru izrādes, gan Folkloras dienu, gan bērnu folkloras kopu koncertu, gan arī vokālo ansambļu sadziedāšanos. Ik varu Esplanādē notiks dancošana kopā ar grupām "Iļģi" un "Rikši".

Foto: DELFI

Īpaši jāizceļ iespēja noskatīties Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas skolēnu iestudētais Kārļa Lāča mūzikls "Pūt, vējiņi!", kas bija nominēts Lielajai Mūzikas balvai, kā arī saņēma "Delfi" auditorijas simpātiju balvu. Režisora Mārtiņa Kagaiņa veidoto mūziklu varēs noskatīties 3. jūlijā pulksten 20.40.

5. jūlijā pulksten 21.30 gaidāms fonda "Viegli" komandas koncerts, savukārt 6. jūlijā pulksten 20 gaidāms komponista Jēkaba Nīmaņa un viņa grupas "Jakob Noiman Festival band" rīkotais pasākums ar līdzi dziedāšanu un dancošanu "Dzied un dejo".

Īpašu akustisko programmu "Zobena dziesma" Dziesmu svētkiem būs sagatavojusi "pagan metal" grupa "Skyforger", kas Esplanādē uzstāsies 8. jūlijā 22.15, noslēdzot Folkloras dienu.

Visa Esplanādē gaidāmā programma atrodama Dziesmu svētku mājaslapā.

Mazākumtautību kolektīvu garīgās mūzikas koncerts

Bez maksas būs pieejams arī Mazākumtautību kolektīvu garīgās mūzikas koncerts, kas notiks 7. jūlijā pulksten 19 Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Mazākumtautību kori, tautas dziesmu un vokālie ansambļi, folkloras kopas, tautas instrumentu orķestri un solisti atskaņos īpašu garīgās mūzikas repertuāru. Koncerta režisors – Sandis Kalniņš.

Koncertu tiešraides Rīgas apkaimēs un Esplanādē

8. un 9. jūlijā astoņās Rīgas apkaimēs - Strazdumuižas parkā, Nordeķu parkā, Latgales parkā, Arkādijas parkā, Kultūras un atpūtas centra "Imanta" teritorijā, Pļavnieku birzī, Čiekurkalna bibliotēkas teritorijā un Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas dārzā – būs iespēja uz lielā ekrāna noskatīties deju lieluzvedumu "Mūžīgais dzinējs" un noslēguma koncertu "Kopā augšup".

No 7 līdz 9. jūlijam Lielais ekrāns būs arī Esplanādē pie Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja. Savukārt no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Doma laukumā tiks uzstādīts LED kubs uz kura tiks demonstrētas tiešraides jau no svētku sākuma.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja.