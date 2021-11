Izgaismotā Mežaparka estrādē un Doma baznīcā pieminēs Mārtiņu Braunu

Sestdien, 4. decembrī, puksten 14, Rīgas Doma baznīcā notiks komponista Mārtiņa Brauna piemiņas pasākums. Tāpat šonedēļ, godinot izcilā latviešu skaņraža piemiņu, izgaismotajā Mežaparka Lielajā estrādē tiek atskaņota viņa mūzika.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cienot mākslinieka pēdējo vēlēšanos, bēres nebūs publisks pasākums. "Atvadīšanās notiks Mārtiņam klātesot tikai garīgi. Komponists nekad nav tīksminājies par savu popularitāti, un savas dzīves pēdējos mirkļos izteica vēlēšanos, lai bēres notiktu tikai tuvāko cilvēku klātbūtnē. Mārtiņa dzīves jēga bija radīt mūziku. Ar komponista atstāto muzikālo mantojumu arī viņu pieminēsim," vēsta komponista ģimenes pārstāvis Jānis Kļaviņš.

Pasākums Doma baznīcā notiks, ievērojot visus valstī noteiktos epidemiloģiskās drošības noteikumus "zaļajā režīmā", tādēļ apmeklētāju skaits būs ierobežots. Ierodoties uz pasākumu, jāņem līdzi Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

Savukārt Mežaparkā, Dziesmu svētku estrādā, Mārtiņa Brauna mūzika šonedēļ skan ik vakaru. Ikvienam apmeklētājam ir iespēja dzirdēt trīs Mārtiņa Brauna skaņdarbus, kas guvuši atzinību gan Latvijā, gan citviet pasaulē – "Saule, Pērkons, Daugava" (M.Brauns/Rainis) Dziesmu svētku kora izpildījumā, kā arī "Dvēselīte" (M.Brauns/J.Peters) un "Daugaviņa" (M.Brauns/V.Plūdonis) grupas "Sīpoli" izpildījumā.

Komponista piemiņai veltīto kormūziku Mežaparka Lielajā estrādē ir iespēja dzirdēt katru vakaru no pulksten 17 līdz 20, vienlaikus apskatot izgaismoto svētku estrādi.

Jau ziņots, ka Mežaparka Lielā estrāde ir izgaismota katru vakaru no 15. novembra līdz pat 9. janvārim.

Jau ziņots, ka Mārtiņš Brauns (1951-2021) mūžībā devās šā gada 24. novembrī. Brauns ir viens no spilgtākajiem savas paaudzes latviešu komponistiem. Viņš radījis vienu no Dziesmu svētku himnām – "Saule. Pērkons. Daugava", vadījis vienu no 20. gadsimta labākajām latviešu rokgrupām – "Sīpoli", kamerkori "Sindi putnu dārzs", veiksmīgi darbojies gan akadēmiskās, gan populārās mūzikas lauciņā, kā arī sacerējis mūziku daudzām teātra izrādēm un kino filmām.