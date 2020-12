Latvijā miris pasaulē slavenais dienvidkorejiešu režisors Kims Kiduks (precizēts)

Atrodoties Latvijā, no Covid-19 mūžībā aizgājis pasaulē slavenais dienvidkorejiešu kinorežisors Kims Kiduks.

Kannu, Venēcijas un Berlīnes kinofestivālu laureāts bija Latvijā ieradies jau novembrī, bet 5. decembrī vairs nebija sakontaktējams, portālam "Delfi" pastāstīja Latvijā dzīvojošais krievu režisors, festivāla "ArtDocFest/Riga" organizators Vitālijs Manskis.

11. decembra vakarā sarunā ar "Delfi" režisors Manskis precizē, ka Kims Kiduks Latvijā ieradies jau 8. novembrī – atbraucis ar autobusu no Tallinas. Viņu gaidīja atpakaļ Tallinā 18. novembrī, kur bija ieplānota režisora filmu retrospektīva.

Režisors Latvijā ieradās no Igaunijas, to īpaši neafišējot. Pēc neoficiālas informācijas viņš Latvijā vēlējies iegādāties nekustamo īpašumu un nokārtot uzturēšanās atļauju. Ik pa laikam viņš kontaktējies ar kolēģiem ārvalstīs, taču pēc 5. decembra kontakti pārtrūkuši. Sākotnēji tas nav izsaucis nekādu satraukumu, jo Kims Kiduks esot savrupnieks, tomēr, klusumam ieilgstot, režisora draugi sākuši satraukties un vērsušies pie Manska. Kā saka Manskis, nav grūti iedomāties, ka saziņa pārtrūkusi tāpēc, ka Kims Kiduks vienkārši vairs to nav fiziski spējis.

Meklēšana pa slimnīcām bijusi sarežģīta personas datu aizsardzības dēļ. Sākotnēji arī nav bijusi zināma viņa diagnoze.

Šā gada 11. decembrī apstiprināts, ka režisors šonakt miris slimnīcā no Covid-19 saasinājuma, sarunā ar "Delfi" sacīja Manskis.

Kima Kiduka nāvi apstiprinājusi arī viņa tulce Darja Krutova. Dienvidkorejas medijiem slavenā režisora aiziešanu apstiprinājusi arī viņa ģimene.

Korejas Republikas vēstniecības pārstāvji Latvijā pagaidām nekādu komentāru par notikušo nesniedza.

"Par Kima Kiduka smago situāciju pats uzzināju tikai iepriekšējā dienā no saviem Maskavas kolēģiem, kuriem bija ziņots no Rīgas. Tā bija neoficiāla un arī ne pārāk precīza informācija, bet bija skaidrs, ka viņš ir jāatrod un jāorganizē palīdzība, ja tas ir iespējams. Centāmies noskaidrot, kurā slimnīcā viņš ir, bet šorīt no rīta man paziņoja ir miris. Bez jebkādas plašākas informācijas," telefonsarunā ar "Delfi" stāsta krievu kinoaktieris Andrejs Plahovs.

"Es ar Kimu Kiduku biju ticies vairākkārt, galvenokārt festivālos. Tai skaitā arī Maskavā – nesen viņa filma bija iekļauta Maskavas kinofestivāla konkursa programmā. Viņš bija biežs viesis Krievijā, arī Kazahstānā un Kirgīzijā, ir informācija, ka viņš kaut ko plānoja darīt Igaunijā. Kaut kā viņš bija nokļuvis arī Latvijā. Viņš bija ļoti talantīgs režisors ar sarežģītu likteni – dzimtajā Dienvidkorejā viņam bija daudz talanta cienītāju, bet bija arī pretinieki. Viņš daudzus kaitināja. Kas ar viņu notika pēdējā laikā – diemžēl nezinu," saka Plahovs.

Kims Kiduks (1960–2020) ir viens no pasaulē pazīstamākajiem Dienvidkorejas kinorežisoriem, kura filmas regulāri saņēmušas atzinību un balvas kinofestivālos. Kiduks studēja tēlotājmākslu Parīzē 1990. gadu sākumā, pēc tam atgriezās Dienvidkorejā, kur uzsāka scenārista karjeru. 1996. gadā uzņēma savu režisora debijas filmu "Krokodils", kas saņēma izcilas kritiķu atsauksmes Dienvidkorejā.

Kims Kiduks ir saņēmis "Zelta lauvu" Venēcijas kinofestivālā par filmu "Pieta", "Sudraba lauvu" par filmu "3-Iron", "Sudraba lāci" Berlīnes kinofestivālā par filmu "Samaria" un Kannu kinofestivāla balvu "Un Certain Regard" par darbu "Arirang". Kima Kiduka pazīstamāko filmu vidū ir "Sala" (2000) un "Pavasaris, vasara, rudens, ziema... un pavasaris" (2003), pēdējo no kurām iekļauta daudzās pasaules labāko filmu izlasēs. Kima Kiduka kinematogrāfiskais stils ir daudzveidīgs, taču viņa labākos darbus raksturo plūdens ritms, filozofiskas tēmas, izsmalcināta vizuālā estētika. Agrīnajās filmās novērojama Kima Kiduka tieksme uz šoka elementu izmantošanu un atklātas vardarbības un seksa ainas. Par filmu "Sala" režisors saņēma pārmetumus no dzīvnieku aizstāvjiem tajā attēloto varžu nogalināšanas un apēšanas ainu dēļ.

2017. gadā režisoram tika izvirzīta apsūdzība par uzbrukumu aktrisei filmēšanas laukumā, ko vēlāk papildināja arī citu sieviešu apsūdzības par seksuālu uzmākšanos. Kims Kiduks to pilnībā noraidīja. 2019. gadā tiesa piesprieda režisoram samaksāt sāpju naudu par uzbrukumu aktrisei, taču izbeidza lietu par seksuālo uzmākšanos pierādījumu trūkuma dēļ.