Miris daudzsēriju filmas 'Černobiļa' zvaigzne – aktieris Pols Riters

54 gadu vecumā miris britu aktieris Pols Riters (Paul Ritter), kurš atveidoja inženieri Anatoliju Djatlovu plašu starptautisku rezonansi izraisījušajā daudzsēriju mākslas filmā "Černobiļa".

Djatlovs bija Černobiļas AES galvenā inženiera vietnieks, kura nolaidīgi veiktā eksperimenta dēļ notika sprādziens un katastrofa.

Savā dzimtenē aktieris bija pazīstams arī kā viens no komēdijseriāla "Friday Night Dinner" dalībniekiem.

Kā Ritera nāves cēlonis minēts smadzeņu audzējs. "Viņš aizgāja mierā savās mājās. Kopā ar viņu bija sieva Pollija un dēli Frenks un Noa," medijiem pavēstījis aktiera aģents.

"Pols bija ārkārtīgi talantīgs aktieris, kurš prasmīgi spēlēja visdažādākās lomas gan uz skatuves, gan kino. Viņš bija inteliģents, laipns un ļoti asprātīgs. Mums viņa pietrūks," teikts aģenta paziņojumā medijiem.

Pols Riters redzams arī Džeimsa Bonda filmā "Quantum of Solace" ("Mierinājuma kvants"), "Harry Potter And The Half Blood Prince" ("Harijs Poters un Jauktasiņu princis") un citās.

Pirms aiziešanas mūžībā viņš paspēja noilmēties Džona Medena kara drāmā "Operation Mincemeat" kopā ar aktieri Kolinu Fērtu.

Lielbritānijā Riters bija pazīstams kā talantīgs teātra aktieris. Par dažādām lomām viņš ticis nominēts gan Lorensa Olivjē, gan "Tony" balvām.