Miris leģendārais 'Zvaigžņu karu' Zelēkļa lomas atveidotājs Pīters Meihjū

74 gadu vecumā miris britu-amerikāņu aktieris Pīters Meihjū, kurš pazīstams ar Zelēkļa jeb Čūbija lomas atveidošanu "Zvaigžņu karu" filmās, ziņo ārvalstu mediji.

Meihjū atveidoja milzu vūkiju kareivi Čūbiju oriģinālajā 1977. gada "Zvaigžņu karu" triloģijā, kā arī 2015. gada filmā "The Force Awakens". "Viņš Čūbija lomā ielika savu sirdi un dvēseli, un tas bija redzams ik kadrā," medijiem atklāja aktiera ģimene.

Marks Hemils, kurš atveidoja Lūku Debesgājēju oriģinālajās "Zvaigžņu karu" filmās, raksturo Meihjū kā "maigāko no milžiem". "Liels cilvēks ar vēl lielāku sirdi, kurš allaž pamanījās man likt smaidīt. Lojāls draugs, kuru es ļoti mīlēju," viņš raksta savā tvītā.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2